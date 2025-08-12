Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu

Televizyon programcısı Jakub Vagner, Çekya'da kendi tasarladığı oltayla ülkenin en büyük balığını yakaladı. Oltaya yemi taktıktan on dakika sonra dev bir balık kancadaydı. Fakat Vagner'in gücü koca balığı tekneye çekmeye yetmedi, arkadaşlarından yardım istedi.

YAKLAŞIK 3 METRELİK YAYIN BALIĞI

Bir arkadaşıyla beraber oltayı tutmak zorunda kalan Vagner, 50 dakika boyunca zorlu bir mücadele verdi sonunda ise yaklaşık 3 metrelik balığı tekneye çekti. O anlarda ellerinin titrediğini, tamamen tükendiğini söyleyen Vagner, hatıra fotoğrafını çekti ve balığı yeniden suya bıraktı.

AVRUPA'DA GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK BALIK

Vagner bu dev balıkla kendi rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl da yayın balığı yakalamıştı fakat o balık, bu balıktan 4 santimetre kadar kısaydı. Bu kez yakaladığı balığın, Avrupa'da gördüğü en büyük balık olduğunu söyleyen Vagner, balığın hala büyüme potansiyeline sahip olduğunu da ekledi.

The Sun'ın haberine göre, National Geographic'te yayınlanan 'Fish Warrior' programının sunucusu olan Vagner, yakaladığı balıkları öldürmeden tekrar suya bıraktığını belirtti.