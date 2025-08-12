Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu

Çekya'da televizyon programcısı Jakub Vagner ülkenin en büyük balığını yakaladı. Dev balığı tekneye çekmesi 50 dakika sürdü fakat buna değdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 17:05

Televizyon programcısı Jakub Vagner, 'da kendi tasarladığı oltayla ülkenin en büyük balığını yakaladı. Oltaya yemi taktıktan on dakika sonra dev bir balık kancadaydı. Fakat Vagner'in gücü koca balığı tekneye çekmeye yetmedi, arkadaşlarından yardım istedi.

Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu

YAKLAŞIK 3 METRELİK YAYIN BALIĞI

Bir arkadaşıyla beraber oltayı tutmak zorunda kalan Vagner, 50 dakika boyunca zorlu bir mücadele verdi sonunda ise yaklaşık 3 metrelik balığı tekneye çekti. O anlarda ellerinin titrediğini, tamamen tükendiğini söyleyen Vagner, hatıra fotoğrafını çekti ve balığı yeniden suya bıraktı.

Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu

AVRUPA'DA GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK BALIK

Vagner bu dev balıkla kendi rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl da yayın balığı yakalamıştı fakat o balık, bu balıktan 4 santimetre kadar kısaydı. Bu kez yakaladığı balığın, Avrupa'da gördüğü en büyük balık olduğunu söyleyen Vagner, balığın hala büyüme potansiyeline sahip olduğunu da ekledi.

Ülkenin en büyük balığıyla mücadele! Zafer balıkçının oldu

The Sun'ın haberine göre, National Geographic'te yayınlanan 'Fish Warrior' programının sunucusu olan Vagner, yakaladığı balıkları öldürmeden tekrar suya bıraktığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılanı beşikte gördü, dehşete düştü! Uzman isim imdadına yetişti
Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı
ETİKETLER
#çekya
#dünya rekoru
#balık tutmak
#Baran Ali Gezek
#Angling
#Yayın Balığı
#Yeni Rekor
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.