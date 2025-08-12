Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı

İngiltere'nin Newquay şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Erin'i annesi karın ağrıları şikayetiyle hastaneye götürdü. Aylardır ağrı çeken çocuğun midesinde bulunan kitle doktorları bile şaşkınlığa uğrattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:09

Jodie Collins'in 14 yaşındaki kızı Erin'in geçtiğimiz yıl kasım ayında karın ağrıları başladı. Anne Jodie, ilk başta kızının gluten intoleransı nedeniyle ağrılar yaşadığını düşündü ve üzerine düşmedi. Bu sene mayıs ayında ise ağrılar şiddetlenince kızı için detaylı bir muayene isteyen Jodie kızını hastaneye götürdü.

Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı

DEV KIL YUMAĞI

Hastanede yapılan muayenenin ardından Erin'in karnında oldukça sert ve büyük bir kitle olduğu fark edildi. Doktorlar, bunun 'trikobezoar' denilen kıl yumağı olabileceğini belirtti. Erin, Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

UYKUSUNDA SAÇLARINI YİYORDU

Çocuk hastanesinde acil olarak ameliyata alınan Erin'in karnından 5 saatlik ameliyatın ardından 21 santimetre çapında kocaman bir kıl yumağı çıkarıldı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Jodie, hiçbir zaman kızının saçlarını yediğine şahit olmadığını söyledi. Doktorlar ise Erin'in bunu uyku halinde yaptığını ve bilinçsiz olarak, fark etmeden gerçekleştirebileceğini söylediler.

Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı

''İNANILMAZ DERECEDE KÖTÜ KOKUYORDU''

Dev kıl yumağı, Erin'in midesinde normal boyutundan 3 katına çıkmıştı ve sindirim sistemini engelliyordu. Bu da kansızlık ve vitamin-mineral eksikliğine sebebiyet veriyordu. Doktorlar, kitlenin 'inanılmaz bir derecede kötü' koktuğunu, bunun şimdiye kadar gördükleri en büyük kıl yumağı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca kılların bağırsağa ilerlemediği için şanslı olduğunu belirttiler.

ERKEN MÜDAHALE UYARISI

Metro.co'nun haberine göre, ameliyatın ardından Erin'e vitamin takviyeleri yapıldı ve 10 günün ardından taburcu oldu. Midenin boyutunun ise normale dönmesinin uzun bir zaman alacağı ifade edildi.

Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı

Anne Jodie, kızının uykusunda saçlarını yememesi için ona uyku bonesi alarak önlem almaya başladığını ayrıca terapi alacağını ifade etti. Jodie, ''Bunu yıllarca görmezden gelmeyin, alışkanlığı kırmak için erken müdahale edin" uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı erkekleri buldu, evlendi, öldürdü: 22 senede 11 koca! Kan donduran itiraflar
Bir mikroulus daha: Kendi ülkesini kurdu, 'iyiliksever diktatör'e ait 40 nüfuslu, turist de alıyor
ETİKETLER
#Çocuk Sağlığı
#Kıl Yumağı
#Trikobezoar
#Mide Hastalığı
#Bilinçsiz Davranış
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.