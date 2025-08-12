Bir mikroulus daha: Kendi ülkesini kurdu, 'iyiliksever diktatör'e ait 40 nüfuslu, turist de alıyor

On beş yaşındayken ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Kevin Baugh, hayalini Ohio eyaletindeki Dayton kasabasında gerçekleştirdi. Her şey, 15 yaşındaki Kevin Baugh ve çocukluk arkadaşı James Spielman'ın, ABD'ye savaş açan küçük, kurgusal bir ulusu konu alan hicivsel bir 1959 filmi olan "Kükreyen Fare"yi izlemeleriyle 1977 yılında başladı.

''İYİLİKSEVER DİKTATÖR''

1977 yılında Molossia Cumhuriyeti için ilk adımları attı, 1998 yılında ise bahçeli bir ev satın alabildi. 1999'da kendisini başkan ilan ettiğinde evi de 'hükümet evi' olarak adlandırdı. Ön ve arka bahçesi 0.4 hektarlık alan, küçük bir mülk, Molossia topraklarını oluşturdu.

Molossia ismi ise İspanyolca 'küçük kayalık tepe' anlamına gelen 'morro' kelimesinden türetildi. Baugh, kendini ''İyiliksever diktatör'' ya da ''diktatörü olan bir muz cumhuriyeti'' olarak nitelendiriyor.

NÜFUS 40, ORDU 1 KİŞİLİK

Molossia'nın nüfusu ise zaman içinde yaklaşık 40 kişiye ulaştı. Ordusu ise 1 askerden oluşuyor. Anayasası meclis gerekliliğini öngörse de, 'iç karışıklıklar ve dış müdahaleler' gerekçesiyle Baugh tüm anayasal görevleri tek başına yürütüyor.

Business Insider'ın haberine göre, turistlere de açık olan mikroulus, her sene yaklaşık 10 yabancı ziyaretçi alıyor. Fakat pasaport şartı var. Ziyaretçiler, bahçedeki "gümrük kontrolünden" geçerek giriş yapabiliyor.

Molossia Cumhuriyeti'nin 50 yıldır var olması onu dünyanın en uzun ömürlü mikroulusu yaptı.

400 VATANDAŞLI BİR BAŞKA MİKROULUS

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de doğup büyüyen Daniel Jackson, çocukluk hayali olan kendi ülkesini kurdu. Hırvatistan ile Sırbistan arasında kalan tartışmalı bir bölge olan, 125 dönümden küçük ormanlık alanı sahiplenen Jackson buraya Verdis Özgür Cumhuriyeti'ni kurdu.

Tuna Nehri boyunca uzanan bölgenin kendi bayrağı, hükümeti, para birimi ve yaklaşık 400 vatandaşı var.