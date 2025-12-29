Sivil havacılık cezalarına zam! Uçakta sigara içen yandı: Karar Resmi Gazete'de

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek. Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan yapılan uçuşlar için de aynı tutarda ceza uygulanacak.

İNSANSIZ HAVA ARACI İHLALLERİNE CEZA YAĞACAK

İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgelerde İHA uçurulması halinde 98 bin 762 lira ceza verilecek.

UÇAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?

Yolcuları ilgilendiren cezalar da yeni yılda önemli ölçüde artıyor. Uçak içinde sigara ya da duman çıkaran cihaz kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.

Aynı ceza; uyarılara rağmen elektronik cihazı kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle veya diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolcular için de geçerli olacak.

UÇAĞA LAZER TUTANA 164 BİN LİRA CEZA

Uçuş emniyetini tehlikeye atan ihlaller arasında en yüksek cezalardan biri, hava araçlarına lazer tutulması için öngörüldü. Uçağa lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske sokanlara 164 bin 613 lira ceza kesilecek.

GÜVENLİK İHLALLERİ DE LİSTEDE

Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza verilecek. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen taranmaya ya da elle aranmaya direnmek, güvenlik personelinin görevini engellemek 32 bin 911 lira cezayla karşılık bulacak.

Yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin bu alanlara girmesine yardım edilmesi halinde de aynı tutarda ceza uygulanacak.

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.