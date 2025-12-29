Menü Kapat
Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Geçen hafta rekor seviyeleri gören altın, yeni haftaya düşüşle başladı. ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışa yaklaşıldığını açıklaması ve rekor seviyelerden sonra yapılan kâr satışları altındaki düşüşte etkili oldu. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Altındaki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Başkanı Donald Trump'tan küresel belirsizlikleri ortadan kaldıracak nitelikte bir açıklama geldi. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için temaslarını sürdüren Trump'ın "Barışa hiç olmadığımız kadar yakınız" şeklindeki sözleri 'güvenli liman' talebini zayıflattı. Ayrıca geçen hafta rekor seviyelere ulaşan altındaki kâr satışları da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Bu da altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

29 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI

Hafta sonu 6.250,52 TL'den işlem gören gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. Pazartesi sabahı gram altın 6.237,32 TL seviyesinde.

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 6.236,51 TL
Satış: 6.237,32 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.124,00 TL
Satış: 10.308,00 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 20.228,00 TL
Satış: 20.610,00 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış: 40.425,16 TL
Satış: 41.230,46 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.482,00 TL
Satış: 41.031,00 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.754,28 TL
Satış: 5.784,68 TL

Altın kâr satışlarıyla düşüşte! İşte 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN

Alış: 4.513,80 dolar
Satış: 4.514,38 dolar

