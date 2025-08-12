Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Yılanı beşikte gördü, dehşete düştü! Uzman isim imdadına yetişti

Brezilya'da bir anne bebeğinin beşiğinde yılanı fark edince dehşete düştü. Uzman isim eve çağrıldı ve kimse yaralanmadan yılan doğal ortamına bırakılabildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 15:36

Brezilya'da bir sinsice eve girdi. Anne, yılanı, bebeğinin beşiğinde gördü ve ne yapacağını şaşırdı. Upuzun bir yılan beşiğin içine saklanmış haldeydi. O esnada ise kreşte olduğu için şanslıydı.

Anne hemen uzman bir isimden yardım istedi ve Gilberto Ademar Duwe eve geldi. Duwe, yılanın Spilotes pullatus türüne ait olduğunu söyledi. Halk arasında ise 'tavuk yılanı' ya da 'sarı sıçan yılanı' olarak biliniyor.

Yılanı beşikte gördü, dehşete düştü! Uzman isim imdadına yetişti

YILAN ZEHİRLİ DEĞİLDİ

Zehirli olmayan bu yılan, genelde kemirgenler, yarasalar, kuşlar ve daha küçük sürüngenlerle besleniyor.

Gilberto, “Bu tür olaylar nadir olsa da, ormanlık alanlara yakın bölgelerde görülebilir. Kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun ve bu hayvanlara kendi başınıza müdahale etmeyin” uyarısında bulundu.

Yılanı beşikte gördü, dehşete düştü! Uzman isim imdadına yetişti

Gilberto’nun Instagram’da paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı, ''Zehirli olmasa bile evde böyle bir şey görsem korkudan ödüm kopar'' derken, bir diğeri ''Ben olsam beşiği de evi de ona verirdim'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı
Bir mikroulus daha: Kendi ülkesini kurdu, 'iyiliksever diktatör'e ait 40 nüfuslu, turist de alıyor
ETİKETLER
#yılan
#bebek
#Ev Alım
#Zehirli Olmayan Yılan
#Spilotes Pullatus
#Tavuk Yılanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.