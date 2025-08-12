Yılanı beşikte gördü, dehşete düştü! Uzman isim imdadına yetişti

Brezilya'da bir yılan sinsice eve girdi. Anne, yılanı, bebeğinin beşiğinde gördü ve ne yapacağını şaşırdı. Upuzun bir yılan beşiğin içine saklanmış haldeydi. O esnada bebek ise kreşte olduğu için şanslıydı.

Anne hemen uzman bir isimden yardım istedi ve Gilberto Ademar Duwe eve geldi. Duwe, yılanın Spilotes pullatus türüne ait olduğunu söyledi. Halk arasında ise 'tavuk yılanı' ya da 'sarı sıçan yılanı' olarak biliniyor.

YILAN ZEHİRLİ DEĞİLDİ

Zehirli olmayan bu yılan, genelde kemirgenler, yarasalar, kuşlar ve daha küçük sürüngenlerle besleniyor.

Gilberto, “Bu tür olaylar nadir olsa da, ormanlık alanlara yakın bölgelerde görülebilir. Kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun ve bu hayvanlara kendi başınıza müdahale etmeyin” uyarısında bulundu.

Gilberto’nun Instagram’da paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı, ''Zehirli olmasa bile evde böyle bir şey görsem korkudan ödüm kopar'' derken, bir diğeri ''Ben olsam beşiği de evi de ona verirdim'' ifadelerini kullandı.