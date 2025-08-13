Vahşi doğada 9 gün: Kayaya yazdığı 'yardım' yazısı sayesinde bulundu!

Andrew Barber'ın Kanada'nın dağlık bölgesi Cariboo bölgesinde aracı bozuldu. Bölgede yardım bulabileceği hiçbir yaşam ortamı olmayınca kendisine derme çatma bir kulübe yaptı. Çoğunluğu bataklık olan bölgede kirli gölet suyundan yudum yudum içerek hayatta kalan Barber, bir kayanın üzerine yazdığı ''Yardım'' yazısı sayesinde kurtuldu.

EKİPLER 'YARDIM' YAZISINI FARK ETTİ

Arama kurtarma ekipleri, dağlık alanda helikopter ile Barber'ı arama çalışmalarını sürdürürken kayanın üzerinde yazıyı fark ettiler. Helikopter, yazının bulunduğu kayanın yanına iniş yaptığında ise Barber'ı vahşi doğada saklandığı kulübesinde buldular.

''CİDDİ ŞEKİLDE SUSUZ KALMIŞTI''

New York Post'un haberine göre, ekipten Williams Lake RCMP'den Kıdemli Çavuş Brad McKinnon, "Bazı yaralar almıştı ve ciddi şekilde susuz kalmıştı. Onu tam zamanında bulduk. Biz onu kurtarmasaydık 24 saat daha dayanabileceğini sanmıyorum." dedi. Quesnel Arama ve Kurtarma Başkanı Bob Zimmerman, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Ayakta durmakta zorluk çekiyordu" dedi.

McKinnon, Barber'ın yardım gelmesini beklerken "bulabildiği her şeyi çaresizce yediğini" söyledi. Fakat aşırı susuz kaldığını, ''İnsan vücudu uzun süre yiyeceksiz kalabilir, ancak su farklı bir durumdur." diyerek açıkladı.

Barber, helikopterle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.