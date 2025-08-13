Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Vahşi doğada 9 gün: Kayaya yazdığı 'yardım' yazısı sayesinde bulundu!

Kanada'nın Britanya Kolombiyası'nın dağlar arasında kalan Cariboo bölgesinde aracı bozulan bir gezgin 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Dev bir kayaya yazdığı ''Yardım'' kelimesi sayesinde kurtarıldı.

Vahşi doğada 9 gün: Kayaya yazdığı 'yardım' yazısı sayesinde bulundu!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:27

Andrew Barber'ın Kanada'nın dağlık bölgesi Cariboo bölgesinde aracı bozuldu. Bölgede yardım bulabileceği hiçbir yaşam ortamı olmayınca kendisine derme çatma bir kulübe yaptı. Çoğunluğu bataklık olan bölgede kirli gölet suyundan yudum yudum içerek hayatta kalan Barber, bir kayanın üzerine yazdığı ''Yardım'' yazısı sayesinde kurtuldu.

Vahşi doğada 9 gün: Kayaya yazdığı 'yardım' yazısı sayesinde bulundu!

EKİPLER 'YARDIM' YAZISINI FARK ETTİ

Arama ekipleri, dağlık alanda helikopter ile Barber'ı arama çalışmalarını sürdürürken kayanın üzerinde yazıyı fark ettiler. Helikopter, yazının bulunduğu kayanın yanına iniş yaptığında ise Barber'ı vahşi doğada saklandığı kulübesinde buldular.

''CİDDİ ŞEKİLDE SUSUZ KALMIŞTI''

New York Post'un haberine göre, ekipten Williams Lake RCMP'den Kıdemli Çavuş Brad McKinnon, "Bazı yaralar almıştı ve ciddi şekilde susuz kalmıştı. Onu tam zamanında bulduk. Biz onu kurtarmasaydık 24 saat daha dayanabileceğini sanmıyorum." dedi. Quesnel Arama ve Kurtarma Başkanı Bob Zimmerman, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Ayakta durmakta zorluk çekiyordu" dedi.

Vahşi doğada 9 gün: Kayaya yazdığı 'yardım' yazısı sayesinde bulundu!

McKinnon, Barber'ın yardım gelmesini beklerken "bulabildiği her şeyi çaresizce yediğini" söyledi. Fakat aşırı susuz kaldığını, ''İnsan vücudu uzun süre yiyeceksiz kalabilir, ancak su farklı bir durumdur." diyerek açıkladı.

Barber, helikopterle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ETİKETLER
#orman yangını
#kurtarma
#susuzluk
#Kıdemli Çavuş Brad Mckinnon
#Hazırsuzluk
#Dünya
