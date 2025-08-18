Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

ABD'de boynuzlu tavşanlardan sonra sincapların da görüntüsü korkuttu. Siğil benzeri tümörlerle kaplı hayvanların sayısı her geçen gün artıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 10:55

ABD'nin Maine eyaletinde ve Kanada'nın bazı bölgelerinde fotoğraflanan sincaplar halkta korkuya neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda tavşanlarda görülen değişim şimdi de sincaplarda ortaya çıktı. Son aylarda gri sincapların irin dolu, siğil benzeri tümörlerle kaplı olduğu bildirildi.

Uzmanlar, sincaplara dair fotoğraf ve raporların 2023 yılının ortalarına kadar uzandığını fakat bu yaz aylarında görülme sayısının arttığını bildirdi.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

'ZOMBİ SİNCAPLAR'

Sosyal medya platformları Reddit ve X'te görüntüler kısa sürede yayıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 31 Temmuz'da ağzında tümör olan gri bir sincabı gördükten sonra "İlk başta ön yataklarımdan bir şey yediğini düşündüm ama sonra yüzüstü olduğunu fark ettim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kullanıcılar, bu hayvanlara 'zombi sincaplar' ismini taktı. Fakat yaban hayatı uzmanları, hayvanların büyük ihtimalle leporipoxvirus'un neden olduğu viral bir cilt hastalığı olan sincap fibromatozundan muzdarip olduğunu düşünüyor. Virüs, sağlıklı sincaplar ile enfekte sincapların yaraları veya salyaları arasındaki doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Genelde kendiliğinden iyileşiyor ancak ciddi vakalarda büyümeler iç organları etkiliyor ve ölüme neden oluyor.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

Maine İç Su Ürünleri ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Shevenell Webb, Bangor Daily News'e yaptığı açıklamada, korkutucu görünmelerine rağmen sincaplardan korkmalarına gerek olmadığını, çünkü sincapların insanlar, evcil hayvanlar veya kuşlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

TAVŞANLARIN DA BOYNUZLARI, DOKUNAÇLARI ÇIKTI

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Güney Dakota'da "boynuzlu bir tavşan" görülmesinin ardından internette "dokunaçlı tavşanlar" viral haline geldi. Pamuk kuyruklu papilloma virüsü (CRPV) nedeniyle tavşanların boynuz benzeri tümörleri oluştuğu, ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geldiği açıklandı.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

Uzmanlar, bu virüsün yayılmasında sivrisinekler ve kenelerin etkili olduğunu belirtti.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

CRPV VİRÜSÜ NEDİR?

CRPV, sıklıkla "cottontail rabbit papillomavirus" yani Sincap Tavşanı Papillomavirüsü olarak bilinir. Bu virüs, tavşanlarda papillom (ben enfeksiyonları) ve bazen de tümör benzeri oluşumlara neden olabilir.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

Bu virüs, tavşanlarda cilt üzerinde boynuz benzeri keratinize tümörlere yol açar. Bazı tümörler metastaz yapabilir ya da büyüyerek tavşanın beslenmesini zorlaştırabilir.

Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

Bilimsel araştırmalarda, kanser gelişimi ve papillomavirus mekanizmalarını anlamada model organizma olarak kullanılır; özellikle E6 ve E7 gibi onkojenik proteinleri ile dikkat çeker.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tavşanların korkutan değişimi: Boynuzları, dokunaçları çıktı! Uzmanlar uyardı
Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi
ETİKETLER
#Sincap
#Zombi Sincap
#Leporipoxvirus
#Sincap Fibromatoz
#Viral Cilt Hastalığı
#Tavşan Boynuz
#Pamuk Kuyruklu Papilloma Virüsü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.