Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor

ABD'nin Maine eyaletinde ve Kanada'nın bazı bölgelerinde fotoğraflanan sincaplar halkta korkuya neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda tavşanlarda görülen değişim şimdi de sincaplarda ortaya çıktı. Son aylarda gri sincapların irin dolu, siğil benzeri tümörlerle kaplı olduğu bildirildi.

Uzmanlar, sincaplara dair fotoğraf ve raporların 2023 yılının ortalarına kadar uzandığını fakat bu yaz aylarında görülme sayısının arttığını bildirdi.

'ZOMBİ SİNCAPLAR'

Sosyal medya platformları Reddit ve X'te görüntüler kısa sürede yayıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 31 Temmuz'da ağzında tümör olan gri bir sincabı gördükten sonra "İlk başta ön yataklarımdan bir şey yediğini düşündüm ama sonra yüzüstü olduğunu fark ettim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kullanıcılar, bu hayvanlara 'zombi sincaplar' ismini taktı. Fakat yaban hayatı uzmanları, hayvanların büyük ihtimalle leporipoxvirus'un neden olduğu viral bir cilt hastalığı olan sincap fibromatozundan muzdarip olduğunu düşünüyor. Virüs, sağlıklı sincaplar ile enfekte sincapların yaraları veya salyaları arasındaki doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Genelde kendiliğinden iyileşiyor ancak ciddi vakalarda büyümeler iç organları etkiliyor ve ölüme neden oluyor.

Maine İç Su Ürünleri ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Shevenell Webb, Bangor Daily News'e yaptığı açıklamada, korkutucu görünmelerine rağmen sincaplardan korkmalarına gerek olmadığını, çünkü sincapların insanlar, evcil hayvanlar veya kuşlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

TAVŞANLARIN DA BOYNUZLARI, DOKUNAÇLARI ÇIKTI

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Güney Dakota'da "boynuzlu bir tavşan" görülmesinin ardından internette "dokunaçlı tavşanlar" viral haline geldi. Pamuk kuyruklu papilloma virüsü (CRPV) nedeniyle tavşanların boynuz benzeri tümörleri oluştuğu, ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geldiği açıklandı.

Uzmanlar, bu virüsün yayılmasında sivrisinekler ve kenelerin etkili olduğunu belirtti.

CRPV VİRÜSÜ NEDİR?

CRPV, sıklıkla "cottontail rabbit papillomavirus" yani Sincap Tavşanı Papillomavirüsü olarak bilinir. Bu virüs, tavşanlarda papillom (ben enfeksiyonları) ve bazen de tümör benzeri oluşumlara neden olabilir.

Bu virüs, tavşanlarda cilt üzerinde boynuz benzeri keratinize tümörlere yol açar. Bazı tümörler metastaz yapabilir ya da büyüyerek tavşanın beslenmesini zorlaştırabilir.

Bilimsel araştırmalarda, kanser gelişimi ve papillomavirus mekanizmalarını anlamada model organizma olarak kullanılır; özellikle E6 ve E7 gibi onkojenik proteinleri ile dikkat çeker.