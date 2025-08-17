Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi

İngiltere'de 59 yaşındaki Jonathan Simper, 29 yaşındaki oğlu Harry ve mürettebat üyesi Wayne Adams, dev bir ton balığı yakaladılar. Trol ağlarında yaklaşık 2,5 metrelik balığı görünce kısa süreli bir şok yaşadılar. Tehlike altındaki mavi yüzgeçli balığı tekrar denize bırakmak istediler fakat çoktan ölmüş olduğunu fark ettiler.

TEKNEDEN VİNÇLE İNDİRİLDİ

The Sun'ın haberine göre, mürettebat 200 kilogram ağırlığındaki dev balığı, Brixham limanına getirdi ve burada bir vinçle tekneden çıkarıldı. 1.800 sterline toptancıya satılan ürün, 1.000 porsiyona kadar bölünebiliyor. Jonathan, ''Satış fiyatından çok memnunuz ama bu beklenmedik bir bonus. Tamamen tesadüf eseriydi, ömür boyu bir kez yaşanacak bir şeydi." dedi.

DEVASA YIRTICILAR GERİ DÖNDÜ

Öte yandan mavi yüzgeçli orkinosların ortalama boyu 1,5-1,8 metre olmasına rağmen uzunlukları 3 metreye kadar ulaşabilir ve ağırlıkları 400 kg'a kadar çıkabilir. Avlarını takip ederken saatte 79 km hıza ulaşabilen yetişkin ton balıklarının insan dışında doğal bir avcısı yoktur.

Bu devasa yırtıcılar, aşırı avlanmanın türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmasıyla 1960'larda İngiliz sularından kayboldu. Ancak son yıllarda sayıları yeniden arttı ve 2021 yılında nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkarıldı.