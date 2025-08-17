Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi

İngiltere'nin güney kıyılarında balıkçılar, dev bir ton balığı yakaladılar. Tehlike altındaki balığı, tekrar denize bırakmak isteyen balıkçılar, öldüğünü fark edince en az bin kişinin bu balık sayesinde doyacağını söylediler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 12:21

'de 59 yaşındaki Jonathan Simper, 29 yaşındaki oğlu Harry ve mürettebat üyesi Wayne Adams, dev bir ton balığı yakaladılar. Trol ağlarında yaklaşık 2,5 metrelik balığı görünce kısa süreli bir şok yaşadılar. Tehlike altındaki mavi yüzgeçli balığı tekrar denize bırakmak istediler fakat çoktan ölmüş olduğunu fark ettiler.

Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi

TEKNEDEN VİNÇLE İNDİRİLDİ

The Sun'ın haberine göre, mürettebat 200 kilogram ağırlığındaki dev balığı, Brixham limanına getirdi ve burada bir vinçle tekneden çıkarıldı. 1.800 sterline toptancıya satılan ürün, 1.000 porsiyona kadar bölünebiliyor. Jonathan, ''Satış fiyatından çok memnunuz ama bu beklenmedik bir bonus. Tamamen tesadüf eseriydi, ömür boyu bir kez yaşanacak bir şeydi." dedi.

Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi

DEVASA YIRTICILAR GERİ DÖNDÜ

Öte yandan mavi yüzgeçli orkinosların ortalama boyu 1,5-1,8 metre olmasına rağmen uzunlukları 3 metreye kadar ulaşabilir ve ağırlıkları 400 kg'a kadar çıkabilir. Avlarını takip ederken saatte 79 km hıza ulaşabilen yetişkin ton balıklarının insan dışında doğal bir avcısı yoktur.

Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi

Bu devasa yırtıcılar, aşırı avlanmanın türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmasıyla 1960'larda İngiliz sularından kayboldu. Ancak son yıllarda sayıları yeniden arttı ve 2021 yılında nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!
Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!
ETİKETLER
#İngiltere
#avlanma
#balıkçılık
#Mavi Yüzgeçli Balina
#Brixham
#Ton Balığı
#Tehlike Altındaki Türler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.