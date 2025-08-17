Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
28°
 | Berrak Arıcan

Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir parkta yürüyüş yapan kişi, hayatının hatasını yapınca kurtarılamadı. Yürüyüş sırasında karşılaşıp, eline aldığı yılanın saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!
Berrak Arıcan Baş
17.08.2025
11:37
17.08.2025
11:37

'deki Savage Gulf Eyalet Parkı'nda, kimliği açıklanmayan bir kişi, yılan saldırısında hayatını kaybetti. Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin bildirdiğine göre, 'bir insanı öldürebilecek kadar güçlü zehre sahip' fakat 'ısırıkları nadir görülen' bir Timber çıngıraklı yılan yürüyüşçünün ölümüne neden oldu.

Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!

ÇINGIRAKLI YILANI ELİNE ALDI

Grundy İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan Matthew Griffith, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, görgü tanıkları, bir erkeğin çıngıraklı yılanı eline aldığını ardından yılanın ısırıklarına maruz kaldığını anlattı.

Griffith, yürüyüşçünün alerjik reaksiyon gösterdiğini düşündüklerini fakat sebebinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!

CBS'e göre itfaiye ve kurtarma görevlileri, acil tıp teknisyenleri ve park bekçileri de dahil olmak üzere çok sayıda kuruluş, patikadan yaklaşık yarım mil aşağıda bulunan parka saat 12:30 civarında ulaştı. Çıngıraklı yılanın saldırısına uğrayan kişiye kalp masajı yapıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

