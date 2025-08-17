Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!

Tennessee'deki Savage Gulf Eyalet Parkı'nda, kimliği açıklanmayan bir kişi, yılan saldırısında hayatını kaybetti. Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin bildirdiğine göre, 'bir insanı öldürebilecek kadar güçlü zehre sahip' fakat 'ısırıkları nadir görülen' bir Timber çıngıraklı yılan yürüyüşçünün ölümüne neden oldu.

ÇINGIRAKLI YILANI ELİNE ALDI

Grundy İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan Matthew Griffith, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, görgü tanıkları, bir erkeğin çıngıraklı yılanı eline aldığını ardından yılanın ısırıklarına maruz kaldığını anlattı.

Griffith, yürüyüşçünün alerjik reaksiyon gösterdiğini düşündüklerini fakat ölüm sebebinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

CBS'e göre itfaiye ve kurtarma görevlileri, acil tıp teknisyenleri ve park bekçileri de dahil olmak üzere çok sayıda kuruluş, patikadan yaklaşık yarım mil aşağıda bulunan parka saat 12:30 civarında ulaştı. Çıngıraklı yılanın saldırısına uğrayan kişiye kalp masajı yapıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.