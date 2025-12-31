1 Ocak kuyumcular açık mı, kapalı mı?

Yılbaşında altın bozdurmak isteyen ya da yatırım ve hediyelik için altın almak isteyen vatandaşlar 1 Ocak'ta kuyumcular açık mı sorusuna cevap arıyor.

Genel olarak, kuyumcular 31 Aralık’ta normal çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermeye devam eder.

Yılbaşı arifesi olması nedeniyle, alışveriş yoğunluğunun artması beklenir.

Vatandaşlar, sevdiklerine özel hediyeler almak ya da yılbaşı öncesinde yatırımlarını planlamak için kuyumcuları tercih edebilir.

1 OCAK KUYUMCULAR AÇIK MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olmasından dolayı bazı kuyumcular kapalı, bazı kuyumcular ise açık kalabiliyor.

Bu karar işletme sahibi tarafından alınıyor.

Özellikle bağımsız kuyumcular, bu tarihte hizmet vermeyi sonlandırabilir.

Ancak, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde yer alan bazı kuyumcuların açık olabileceği unutulmamalı.

AVM’lerdeki kuyumcular, genellikle tatil günlerinde de hizmet vermeyi sürdürür.

Bu nedenle, altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşların AVM’lerdeki kuyumcuları tercih etmesi daha uygun bir seçenek olabilir.