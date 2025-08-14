Göğsünde bıçakla 8 sene yaşadı! Seneler önce ettiği kavga aklına geldi

Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, sağ göğsünün altından iltihap akması üzerine hastaneye başvurdu. Doktorlar muayeneyi gerçekleştirirken, herhangi bir ağrı, nefes darlığı, öksürük, ateş gibi şikayetleri olup olmadığını sordu. Bu belirtilerin hiçbiri yoktu.

SENELER ÖNCE ETTİĞİ KAVGA AKLINA GELDİ

Doktorlar, röntgen çekilmesini istedi ve ardından büyük bir şok yaşandı. Adamın göğsünde bir bıçak olduğu ortaya çıktı. Hasta, seneler önce bir kavga esnasında, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, tedavi gördüğünü söyledi. O zamandan bu zamana kadar ise herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

HAYATİ ORGANLARI ZARAR GÖRMEDİ

Doktorlar, tedavi sırasında bıçağın unutulmuş olabileceğini, iltihap yapmasıyla beraber ortaya çıktığını ifade etti. The Sun'ın haberine göre, bıçak, sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste kaldı.

Hastanın 8 yıldır göğsünde taşıdığı bıçak, ameliyatla çıkarıldı ve ölü doku temizlendi. Hasta, sağlığına kavuştu.