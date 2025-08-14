Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan

Göğsünde bıçakla 8 sene yaşadı! Seneler önce ettiği kavga aklına geldi

Tanzanya'da bir adamın 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı. 44 yaşındaki adamın bir kavgada yaralandığı, bu yüzden 8 senedir bıçakla yaşadığı anlaşıldı.

Göğsünde bıçakla 8 sene yaşadı! Seneler önce ettiği kavga aklına geldi
14.08.2025
saat ikonu 15:47
14.08.2025
saat ikonu 15:47

'da 44 yaşındaki bir adam, sağ göğsünün altından akması üzerine hastaneye başvurdu. Doktorlar muayeneyi gerçekleştirirken, herhangi bir ağrı, nefes darlığı, öksürük, ateş gibi şikayetleri olup olmadığını sordu. Bu belirtilerin hiçbiri yoktu.

Göğsünde bıçakla 8 sene yaşadı! Seneler önce ettiği kavga aklına geldi

SENELER ÖNCE ETTİĞİ KAVGA AKLINA GELDİ

Doktorlar, röntgen çekilmesini istedi ve ardından büyük bir şok yaşandı. Adamın göğsünde bir olduğu ortaya çıktı. Hasta, seneler önce bir esnasında, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, tedavi gördüğünü söyledi. O zamandan bu zamana kadar ise herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Göğsünde bıçakla 8 sene yaşadı! Seneler önce ettiği kavga aklına geldi

HAYATİ ORGANLARI ZARAR GÖRMEDİ

Doktorlar, tedavi sırasında bıçağın unutulmuş olabileceğini, iltihap yapmasıyla beraber ortaya çıktığını ifade etti. The Sun'ın haberine göre, bıçak, sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste kaldı.

Hastanın 8 yıldır göğsünde taşıdığı bıçak, ameliyatla çıkarıldı ve ölü doku temizlendi. Hasta, sağlığına kavuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pişirilmiş insan kalıntıları bulundu! Şoke eden keşif
Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu
ETİKETLER
#kavga
#Tanzanya
#bıçak
#ameliyat
#göğüs ağrısı
#iltihap
#Sağlığına Kavuştu
#Dünya
