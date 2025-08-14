Pişirilmiş insan kalıntıları bulundu! Şoke eden keşif

İspanyol bilim insanları inanılmaz bir keşfe imza attı. Burgos’taki Atapuerca sırtlarında yer alan El Mirador Mağarası’ndan insan kalıntıları çıktı. Kalıntıların bazıları çocuklara, bazıları ergen yaşlarda bireylere bazıları ise yetişkinlere aitti.

PİŞİRİLMİŞ İNSAN KALINTILARI

Arkeolojik amaçlı yapılan kazılarda kalıntıların 5 bin 700 yıllık olduğu anlaşıldı. Neolitik dönemde derileri yüzülmüş, etleri ayrılmış, kemiklerine kırıklar atılarak iliğe ulaşılmış, pişirilmiş oldukları tespit edildi.

En az 11 kişiye ait kalıntılarda ritüel veya tören amaçlı olduğuna dair bir iz bulunamadı. Bu durum ise sistematik bir işkenceyi akıllara getirdi. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Stronsiyum izotop analizleri, kurbanların yerel halk olduğuna işaret ediyor.

YEREL TOPLULUKLAR ARASI ŞİDDET ÇATIŞMASI

İnsan kalıntılarının pişirilmiş olması yamyamlığın açlık veya ölüm ritüeli sebepleriyle değil, yerel topluluklar arası bir şiddet çatışması olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, düşmanı ortadan kaldırma amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Atapuerca’da bu tür buluntuların art arda gelmesi, bölgenin tarih öncesi dönemlerde antropolojik ve sosyolojik açıdan ne kadar merkezi karmaşık problemlere ışık tuttuğunu ortaya koyuyor.