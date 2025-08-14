Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu

ABD'nin Missouri'de 73 metre yüksekten düşen 13 yaşındaki çocuk günlerce aç ve susuz hayatta kalmayı başardı. Hastaneye komada kaldırılan çocuk, 11 gün sonra ise hayata gözlerini yeniden açtı.

Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu
Berrak Arıcan Baş
14.08.2025
14.08.2025
Dakota 'Cody' Trenkle Jr., kaykayıyla bir arkadaşına doğru giderken kayıplara karıştı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine endişelendi ve polise haber verdi. Arama ekipleri yola çıktı ve 80 saatten fazla bir süre boyunca çalışmalar sürdü.

Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu

4 GÜN BOYUNCA AÇ SUSUZ

Cody'nin kardeşi, günler sonra kaykayını buldu ve izi takip ettiğinde 30 santimetre derinliğindeki suyun içinde canlı olarak Cody bulundu. 4 gün boyunca aç ve susuz kavurucu temmuz güneşine maruz kalan Cody, şiddetli beyin kanaması, zatürre ve hava koşullarına maruz kalması nedeniyle derin yaralara sahipti.

Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu

11 GÜN KOMADA KALDI

Cody, helikopterle acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 11 gün boyunca komada kalan çocuk uyandığında ailesi büyük bir sevinç yaşadı.

Dailymail'in haberine göre Cody şimdilerde iyileşme sürecinde. Bilinci açık, yumuşak bir sesle konuşuyor ve aşırı ağrı çekmesine rağmen fizik tedavi yolculuğuna başladı.

ETİKETLER
#kurtarma
#yoğun bakım
#kayıp
#Kaykay
#Aramalar
#Hayatta Kalma
#Sağlık Problemleri
#Dünya
