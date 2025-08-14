Uçurumdan düştü, günlerce aç susuz kaldı! 11 gün sonra adeta yeniden doğdu

Dakota 'Cody' Trenkle Jr., kaykayıyla bir arkadaşına doğru giderken kayıplara karıştı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine endişelendi ve polise haber verdi. Arama ekipleri yola çıktı ve 80 saatten fazla bir süre boyunca çalışmalar sürdü.

4 GÜN BOYUNCA AÇ SUSUZ

Cody'nin kardeşi, günler sonra kaykayını buldu ve izi takip ettiğinde 30 santimetre derinliğindeki suyun içinde canlı olarak Cody bulundu. 4 gün boyunca aç ve susuz kavurucu temmuz güneşine maruz kalan Cody, şiddetli beyin kanaması, zatürre ve hava koşullarına maruz kalması nedeniyle derin yaralara sahipti.

11 GÜN KOMADA KALDI

Cody, helikopterle acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 11 gün boyunca komada kalan çocuk uyandığında ailesi büyük bir sevinç yaşadı.

Dailymail'in haberine göre Cody şimdilerde iyileşme sürecinde. Bilinci açık, yumuşak bir sesle konuşuyor ve aşırı ağrı çekmesine rağmen fizik tedavi yolculuğuna başladı.