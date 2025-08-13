Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Eşinin üzerine düştü ve sıkışıp kaldı! Adam boğularak hayatını kaybetti

Portekiz'de meydana gelen acı bir olay gün yüzüne çıktı. 99 kilogram ağırlığında bir kadın, yataktan kalkarken, yerde yatan eşinin üzerine düştü ve sıkıştı. Kadın, eşinin 'istemeden' boğularak ölmesine neden oldu.

Eşinin üzerine düştü ve sıkışıp kaldı! Adam boğularak hayatını kaybetti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.08.2025
15:17
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
15:17

'nun dış mahallerinden biri olan Campanha'da bir evde trajik bir meydana geldi. 59 yaşındaki, ince bir yapıya sahip olan adamı, eşi 'istemeden' öldürdü. 99 kilogram olan kadın, yataktan kalktığı sırada sendeledi ve yerde yatan eşini ezdi ve düştü.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR KOŞTU

Kadının düşmesiyle yatak ile duvar arasına sıkışması bir oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu trajik kaza sırasında kadın, çığlık çığlık yardım istedi. Sesleri duyan komşuları yardıma koştu.

KADINI SIKIŞTIĞI YERDEN 5 KİŞİ ÇIKARABİLDİ

'in Correio da Manha gazetesinin haberine göre, kadını sıkıştığı yerden kurtarmak için 5 kişi çaba sarf etti. Bu esnada olay yerine sağlık ekipleri geldi fakat adam çoktan bilincini kaybetmişti. Adamın kalp krizi geçirdiği belirtildi ve hayata döndürmek için yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Eşinin üzerine düştü ve sıkışıp kaldı! Adam boğularak hayatını kaybetti

SIRA DIŞI BİR ÖLÜM FAKAT CİNAYET DEĞİL

Portekiz polisi yaşananlar üzerine bir soruşturma başlattı. Fakat olayın beklenmedik bir kaza olduğunu ve cinayet ihtimalinin bulunmadığını bildirdi. Soruşturmaya dahil bir kaynak, ''Olay, kazara olarak kayıtlara geçti. Çok sıra dışı bir ama suç teşkil eden bir durum söz konusu değil.'' dedi.

TGRT Haber
