Eşinin üzerine düştü ve sıkışıp kaldı! Adam boğularak hayatını kaybetti

Porto'nun dış mahallerinden biri olan Campanha'da bir evde trajik bir kaza meydana geldi. 59 yaşındaki, ince bir yapıya sahip olan adamı, eşi 'istemeden' öldürdü. 99 kilogram olan kadın, yataktan kalktığı sırada sendeledi ve yerde yatan eşini ezdi ve düştü.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR KOŞTU

Kadının düşmesiyle yatak ile duvar arasına sıkışması bir oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu trajik kaza sırasında kadın, çığlık çığlık yardım istedi. Sesleri duyan komşuları yardıma koştu.

KADINI SIKIŞTIĞI YERDEN 5 KİŞİ ÇIKARABİLDİ

Portekiz'in Correio da Manha gazetesinin haberine göre, kadını sıkıştığı yerden kurtarmak için 5 kişi çaba sarf etti. Bu esnada olay yerine sağlık ekipleri geldi fakat adam çoktan bilincini kaybetmişti. Adamın kalp krizi geçirdiği belirtildi ve hayata döndürmek için yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

SIRA DIŞI BİR ÖLÜM FAKAT CİNAYET DEĞİL

Portekiz polisi yaşananlar üzerine bir soruşturma başlattı. Fakat olayın beklenmedik bir kaza olduğunu ve cinayet ihtimalinin bulunmadığını bildirdi. Soruşturmaya dahil bir kaynak, ''Olay, kazara boğulma olarak kayıtlara geçti. Çok sıra dışı bir ölüm ama suç teşkil eden bir durum söz konusu değil.'' dedi.