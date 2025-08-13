Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ChatGPT'den diyet tavsiyesi aldı, komşusunun kendisini zehirlediğini zannetti!

İngiltere'de ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam ChatGPT'den aldığı tavsiye nedeniyle hastalandı. Komşusunun kendisini zehirlediğini zanneden adama ne olduğu hastanede ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ChatGPT'den diyet tavsiyesi aldı, komşusunun kendisini zehirlediğini zannetti!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 13:20

Doktorların sofra tuzunun olumsuz etkileri hakkında bir yazı okuyan 60 yaşındaki bir adam beslenmesinde değişiklik yapmak istedi. Bunun için ChatGPT'den tavsiye alan adam, sofra tuzu yerine neler kullanabileceği konusunda yapay zekaya sorular sordu. Tuzu beslenmesinden tamamen çıkarmaya karar veren adama, ChatGPT, 20. yüzyılın başlarında sakinleştirici ilaç yapımında kullanılan sodyum bromürü tavsiye etti.

KOMŞUSUNUN KENDİSİNİ ZEHİRLEDİĞİNİ ZANNETTİ

Sodyum bromürü internette satın alıp, kendi başına adeta bir deney yapan adam, bir süre sonra hastalandı. Komşusunun kendisini zehirlediğinden şüphelenen adam hastaneye başvurdu.

ChatGPT'den diyet tavsiyesi aldı, komşusunun kendisini zehirlediğini zannetti!

PARANOYA, HALÜSİNASYON...

Hastanede adamın bromüre aşırı maruz kaldığı ortaya çıktı. Annals of Internal Medicine'de ayrıntılı olarak anlatılan adamın vaka raporunda, '''Kabul edildikten sonraki ilk 24 saat içinde artan paranoya ve işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaşadı, bu durum kaçmaya teşebbüs ettikten sonra ağır sakatlık nedeniyle istemsiz psikiyatrik gözetime yol açtı'' ifadelerine yer verildi.

Doktorlar, adamın ayrıca uykusuzluk, yorgunluk, kas koordinasyonu sorunları ve aşırı susama yaşadığını belirtti. Yaşlı adam birkaç hafta boyunca tedavi gördü ve taburcu edildi.

ChatGPT'den diyet tavsiyesi aldı, komşusunun kendisini zehirlediğini zannetti!

KAYITLARA ULAŞILAMADI

Makalede, ChatGPT'nin adama ne tavsiyede bulunduğunun tam olarak belirsiz olduğu çünkü sohbet kayıtlarına ulaşılamadığı belirtildi. Fakat Uygulamaya tuzun yerine ne kullanılması gerektiği sorulduğunda, öneriler arasında bromür de yer aldı.

Metro.co'nun haberine göre, makale yazarları, botun 'bağlamın önemli olduğunu' belirttiğini ancak 'bir tıp uzmanının yapması gerektiğini varsaydığımız gibi' bir uyarısı vermediğini yazdı. Sodyum klorürün kan basıncının yükselmesi gibi olumsuz sağlık etkileriyle ilişkilendirildiği belirtilse de sağlık uzmanları bunun dengeli bir beslenmenin parçası olduğunu vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Model tren setinin tünelinde zehirli yılan! Ev sahibi fark etti, uzmanlar böyle yakaladı
Tavşanların korkutan değişimi: Boynuzları, dokunaçları çıktı! Uzmanlar uyardı
ETİKETLER
#zehirlenme
#tuz
#yapay-zeka
#Sağlık
#Bromür
#Paranoid
#Halüsinasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.