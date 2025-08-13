ChatGPT'den diyet tavsiyesi aldı, komşusunun kendisini zehirlediğini zannetti!

Doktorların sofra tuzunun olumsuz etkileri hakkında bir yazı okuyan 60 yaşındaki bir adam beslenmesinde değişiklik yapmak istedi. Bunun için ChatGPT'den tavsiye alan adam, sofra tuzu yerine neler kullanabileceği konusunda yapay zekaya sorular sordu. Tuzu beslenmesinden tamamen çıkarmaya karar veren adama, ChatGPT, 20. yüzyılın başlarında sakinleştirici ilaç yapımında kullanılan sodyum bromürü tavsiye etti.

KOMŞUSUNUN KENDİSİNİ ZEHİRLEDİĞİNİ ZANNETTİ

Sodyum bromürü internette satın alıp, kendi başına adeta bir deney yapan adam, bir süre sonra hastalandı. Komşusunun kendisini zehirlediğinden şüphelenen adam hastaneye başvurdu.

PARANOYA, HALÜSİNASYON...

Hastanede adamın bromüre aşırı maruz kaldığı ortaya çıktı. Annals of Internal Medicine'de ayrıntılı olarak anlatılan adamın vaka raporunda, '''Kabul edildikten sonraki ilk 24 saat içinde artan paranoya ve işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaşadı, bu durum kaçmaya teşebbüs ettikten sonra ağır sakatlık nedeniyle istemsiz psikiyatrik gözetime yol açtı'' ifadelerine yer verildi.

Doktorlar, adamın ayrıca uykusuzluk, yorgunluk, kas koordinasyonu sorunları ve aşırı susama yaşadığını belirtti. Yaşlı adam birkaç hafta boyunca tedavi gördü ve taburcu edildi.

KAYITLARA ULAŞILAMADI

Makalede, ChatGPT'nin adama ne tavsiyede bulunduğunun tam olarak belirsiz olduğu çünkü sohbet kayıtlarına ulaşılamadığı belirtildi. Fakat Uygulamaya tuzun yerine ne kullanılması gerektiği sorulduğunda, öneriler arasında bromür de yer aldı.

Metro.co'nun haberine göre, makale yazarları, botun 'bağlamın önemli olduğunu' belirttiğini ancak 'bir tıp uzmanının yapması gerektiğini varsaydığımız gibi' bir sağlık uyarısı vermediğini yazdı. Sodyum klorürün kan basıncının yükselmesi gibi olumsuz sağlık etkileriyle ilişkilendirildiği belirtilse de sağlık uzmanları bunun dengeli bir beslenmenin parçası olduğunu vurguluyor.