Yılbaşı tatili kaç gün olacak 1 gün mü? 2 Ocak tatil olacak mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Takvimler 1 Ocak’a yaklaşırken gözler resmi tatil kararlarına çevrildi.
31 Aralık’ta 1 ve 2 Ocak’ta okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu, özel sektör için yarım gün uygulaması var mı, yılbaşı hangi güne denk geliyor merak ediliyor.
Bu yıl çarşambayı perşembeye bağlayan gece yeni yılın ilk günü karşılanacak.
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün olmayacak.
1 Ocak 2026 perşembe yani yeni yılın ilk günü herkese resmi tatil sayılıyor.
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsıyor yani 2 Ocak Cuma günü tatil olmayacak.