Yılbaşı tatili kaç gün olacak 1 gün mü? 2 Ocak tatil olacak mı?

Takvimler 1 Ocak’a yaklaşırken gözler resmi tatil kararlarına çevrildi.

31 Aralık’ta 1 ve 2 Ocak’ta okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu, özel sektör için yarım gün uygulaması var mı, yılbaşı hangi güne denk geliyor merak ediliyor.

Bu yıl çarşambayı perşembeye bağlayan gece yeni yılın ilk günü karşılanacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün olmayacak.

1 Ocak 2026 perşembe yani yeni yılın ilk günü herkese resmi tatil sayılıyor.

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsıyor yani 2 Ocak Cuma günü tatil olmayacak.