Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yılbaşı tatili kaç gün olacak 1 gün mü? 2 Ocak tatil olacak mı?

Yılbaşı tatili yaklaşırken milyonlarca kişi 31 Aralık ve 1 Ocak çalışma düzenini araştırıyor. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için 1 Ocak ve 2 Ocak günleri merak konusu olmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılbaşı tatili kaç gün olacak 1 gün mü? 2 Ocak tatil olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 22:26

Takvimler 1 Ocak’a yaklaşırken gözler resmi tatil kararlarına çevrildi.

31 Aralık’ta 1 ve 2 Ocak’ta okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu, özel sektör için yarım gün uygulaması var mı, yılbaşı hangi güne denk geliyor merak ediliyor.

Bu yıl çarşambayı perşembeye bağlayan gece yeni yılın ilk günü karşılanacak.

Yılbaşı tatili kaç gün olacak 1 gün mü? 2 Ocak tatil olacak mı?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün olmayacak.

1 Ocak 2026 perşembe yani yeni yılın ilk günü herkese resmi tatil sayılıyor.

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsıyor yani 2 Ocak Cuma günü tatil olmayacak.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.