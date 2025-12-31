Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri günümüzde de insanlar tarafından kullanılmaya devam eden şehirlerin bazıları ise antik şehir olarak geçmişin izlerini taşıyor. Ancak öyle şehirler var ki adını pek çok kişi duysa da henüz izine rastlayan olmadı. İşte arkeologların asırlardır aradığı sırra kadem basan 6 kayıp şehir…