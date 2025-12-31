Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri günümüzde de insanlar tarafından kullanılmaya devam eden şehirlerin bazıları ise antik şehir olarak geçmişin izlerini taşıyor. Ancak öyle şehirler var ki adını pek çok kişi duysa da henüz izine rastlayan olmadı. İşte arkeologların asırlardır aradığı sırra kadem basan 6 kayıp şehir…
Kayıp şehirler her dönem insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Arkeologlardan, maceraperestlere kadar pek çok kişi asırlar boyunca bu şehirleri aramak için projeler geliştirdi. Altınlarla kaplı şehirlerden, gelişmiş uygarlıkları ile kitaplara konu olan şehirlere kadar farklı yerleşim yerleri umutla gün yüzüne çıkarılmak için çalışıldı. Ancak süreç hep hüsranla sonuçlandı. İşte insanlık tarihinin en ünlü kayıp şehirleri hakkında detaylar…
EL DORADO
Güney Amerika’nın en ünlü efsanesi olan El Dorado, yüzyıllarca İspanyol kâşifleri peşinden koşturdu. Altınla kaplı olarak tasvir edilen şehrin Amazon Havzası’nda bir yerde olduğuna inanılırken, sayısız kaşif bölgeyi karış karış inceledi ancak izine bir türlü rastlanamadı.
Z ŞEHRİ
Z Şehri’nin (City of Z) Amazon ormanlarının içinde olduğu ve gelişmiş bir uygarlığa sahip olduğu düşünülüyor. Ünlü Kaşif Percy Fawcett’i peşinden koşturan şehir. Yoğun bitki örtüsü ve zorlu coğrafya koşulları şehrin bulunmasını mümkün kılmıyor.
KİTEZH
Kitezh şehri Rus efsanelerinde yer alıyor. İddialara göre şehir, Moğol istilasından korunmak için Svetloyar Gölü’nün sularına gömülen kutsal bir yerleşim yeri. Göl çevresinde gerçekleştirilen pek çok araştırmaya rağmen somut kalıntılara henüz ulaşılamadı.
ROANOKE
Roanoke Colony 16. yüzyılda Kuzey Amerika’da kuruldu. İddialara göre yerleşimciler gizemli şekilde ortadan kayboldu. Koloniden geriye, sadece “CROATOAN” kelimesinin kazındığı bir iz kalırken, şehir tarihçilerin tartışma konusu olmaya devam ediyor.
ATLANTİS
Atlantis, kayıp şehir efsanelerinin en başında yer alıyor. Zira şehrin ismi ünlü filozof Platon’un metinlerinde geçiyor. Gelişmiş bir uygarlığın denizin altına gömülmesiyle yok olduğu anlatılan efsanevi bir adanın Akdeniz’den Atlantik Okyanusu’na kadar pek çok yer olabileceği konuşuluyor. Ancak henüz herhangi bir somut kanıta ulaşılmış değil.
İRAM
İddialara göre İram şehrinin ismi Kur’an’da da geçiyor. Fecr suresi 6, 7, 8. Ayetlerde yüksek sütunlar ve süslü saraylardan bahsedilirken, şehrin Arabistan çöllerinde yok olması kayıp şehir avcılarını da derinden etkiliyor. Uydu görüntüleri şehre dair birtakım ipuçları verse de şehir tam anlamıyla ortaya çıkarılamadı.