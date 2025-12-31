Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

Aralık 31, 2025 17:23
1
kayıp şehir

Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri günümüzde de insanlar tarafından kullanılmaya devam eden şehirlerin bazıları ise antik şehir olarak geçmişin izlerini taşıyor. Ancak öyle şehirler var ki adını pek çok kişi duysa da henüz izine rastlayan olmadı. İşte arkeologların asırlardır aradığı sırra kadem basan 6 kayıp şehir…

2
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

Kayıp şehirler her dönem insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Arkeologlardan, maceraperestlere kadar pek çok kişi asırlar boyunca bu şehirleri aramak için projeler geliştirdi. Altınlarla kaplı şehirlerden, gelişmiş uygarlıkları ile kitaplara konu olan şehirlere kadar farklı yerleşim yerleri umutla gün yüzüne çıkarılmak için çalışıldı. Ancak süreç hep hüsranla sonuçlandı. İşte insanlık tarihinin en ünlü kayıp şehirleri hakkında detaylar…

3
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

EL DORADO 

Güney Amerika’nın en ünlü efsanesi olan El Dorado, yüzyıllarca İspanyol kâşifleri peşinden koşturdu. Altınla kaplı olarak tasvir edilen şehrin Amazon Havzası’nda bir yerde olduğuna inanılırken, sayısız kaşif bölgeyi karış karış inceledi ancak izine bir türlü rastlanamadı.

4
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

Z ŞEHRİ 

Z Şehri’nin (City of Z) Amazon ormanlarının içinde olduğu ve gelişmiş bir uygarlığa sahip olduğu düşünülüyor. Ünlü Kaşif Percy Fawcett’i peşinden koşturan şehir. Yoğun bitki örtüsü ve zorlu coğrafya koşulları şehrin bulunmasını mümkün kılmıyor.

5
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

KİTEZH 

Kitezh şehri Rus efsanelerinde yer alıyor. İddialara göre şehir, Moğol istilasından korunmak için Svetloyar Gölü’nün sularına gömülen kutsal bir yerleşim yeri. Göl çevresinde gerçekleştirilen pek çok araştırmaya rağmen somut kalıntılara henüz ulaşılamadı.

6
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

ROANOKE 

Roanoke Colony 16. yüzyılda Kuzey Amerika’da kuruldu. İddialara göre yerleşimciler gizemli şekilde ortadan kayboldu. Koloniden geriye, sadece “CROATOAN” kelimesinin kazındığı bir iz kalırken, şehir tarihçilerin tartışma konusu olmaya devam ediyor.

7
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

ATLANTİS 

Atlantis, kayıp şehir efsanelerinin en başında yer alıyor. Zira şehrin ismi ünlü filozof Platon’un metinlerinde geçiyor.  Gelişmiş bir uygarlığın denizin altına gömülmesiyle yok olduğu anlatılan efsanevi bir adanın Akdeniz’den Atlantik Okyanusu’na kadar pek çok yer olabileceği konuşuluyor. Ancak henüz herhangi bir somut kanıta ulaşılmış değil.

8
Sırra kadem bastılar! 6 kayıp şehirden birinin adı Kur’an’da da geçiyor

İRAM 

İddialara göre İram şehrinin ismi Kur’an’da da geçiyor. Fecr suresi 6, 7, 8. Ayetlerde yüksek sütunlar ve süslü saraylardan bahsedilirken, şehrin Arabistan çöllerinde yok olması kayıp şehir avcılarını da derinden etkiliyor. Uydu görüntüleri şehre dair birtakım ipuçları verse de şehir tam anlamıyla ortaya çıkarılamadı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.