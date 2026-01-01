CİMER'e 5 milyonun üzerinde başvuru yağdı! En çok başvuru yapan il dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı açıklandı

CİMER'e geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı belirtilen paylaşımda, 2018'den bu yana yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

CİMER'E EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İL ADANA

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı."

MOBİL UYGULAMA DEVREYE ALINDI

Vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri dikkate alınarak 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı anımsatılan paylaşımda, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkanıyla dikkati çeken mobil uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak erişilebilirliği artırdığı vurgulandı.

Paylaşımda, katılımcı demokrasi yaklaşımı doğrultusunda yürütülen analiz ve raporlama faaliyetleri ile gündem oluşturan konuların, vatandaş taleplerinin, görüşlerinin ve şikayetlerin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te CİMER'de 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandığı aktarılan paylaşımda, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişinin katılım sağladığı ifade edildi.