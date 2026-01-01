Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CİMER'e 5 milyonun üzerinde başvuru yağdı! En çok başvuru yapan il dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yahpılan 2025 başvuru sayıları açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CİMER'e 5 milyonun üzerinde başvuru yağdı! En çok başvuru yapan il dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 22:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı açıklandı

CİMER'e geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı belirtilen paylaşımda, 2018'den bu yana yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

CİMER'e 5 milyonun üzerinde başvuru yağdı! En çok başvuru yapan il dikkat çekti

CİMER'E EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İL ADANA

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı."

CİMER'e 5 milyonun üzerinde başvuru yağdı! En çok başvuru yapan il dikkat çekti

MOBİL UYGULAMA DEVREYE ALINDI

Vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri dikkate alınarak 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı anımsatılan paylaşımda, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkanıyla dikkati çeken mobil uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak erişilebilirliği artırdığı vurgulandı.

Paylaşımda, katılımcı demokrasi yaklaşımı doğrultusunda yürütülen analiz ve raporlama faaliyetleri ile gündem oluşturan konuların, vatandaş taleplerinin, görüşlerinin ve şikayetlerin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te CİMER'de 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandığı aktarılan paylaşımda, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişinin katılım sağladığı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB'e şikayet yağdı! Fenomen öğretmenlere inceleme başlatıldı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.