30°
 | Berrak Arıcan

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık pireyle geldi! Bir ısırığıyla enfekte etti

Kaliforniya'daki Sierra Nevada dağlarında bulunan South Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişi pire tarafından ısırıldıktan sonra vebaya yakalandığını öğrendi.

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık pireyle geldi! Bir ısırığıyla enfekte etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 15:41

2020 yılında yaşananlar 5 yıl sonra tekrar etti. 'daki Sierra Nevada dağlarında bulunan South Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişi, enfekte bir pire tarafından ısırıldı ve veba testi pozitif çıktı. En son 2020 yılında aynı bölgede bir kişi vebaya yakalanmıştı. O zamandan bu zamana bölgede bildirilen ilk enfeksiyon olarak kayıtlara geçti.

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık pireyle geldi! Bir ısırığıyla enfekte etti

El Dorado İlçe Halk Sağlığı Birimi (EDCPHD) yaptığı açıklamada, enfekte olan kişinin tedavisinin evde devam edeceğini bildirdi. Yahoo News'in haberine göre, Yersinia pestis bakterisinden kaynaklanan vebanın çoğunlukla pire ısırıkları ya da enfekte hayvanlara dokunma yoluyla insanlara ya da diğer memelilere geçtiği belirtildi.

ABD Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, ABD'de her yıl ortalama yedi kişiye doğrulanmış veba vakası teşhisi konuyor ve bu vakalar çoğunlukla ülkenin batı kesiminde görülüyor. , ABD'deki veba vakalarının %80'inden fazlasının "kara veba" olarak da bilinen bubonik formda olduğunu belirtti.

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık pireyle geldi! Bir ısırığıyla enfekte etti

VEBA'NIN BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve EDCPHD'ye göre , ABD'deki en yaygın veba türü olan bubonik vebanın belirtileri, maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor ve şunları içeriyor:

  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Titreme
  • Bulantı
  • Zayıflık
  • Şişmiş lenf düğümleri
