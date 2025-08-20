Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

Amatör balıkçılar, Kosta Rika yakınlarında avdayken, oldukça nadir görülen turuncu renkli bir köpek balığı yakaladılar. Parlak turuncu bir renge sahip olan köpek balığı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan balıkçılar, fotoğraflarını çektikten sonra denize bıraktılar. Fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce bilim insanlarından açıklama geldi.

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğa sahip olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Bu bozukluk hayvanlarda sarı ya da altın rengi tonlarında oluşuma neden oluyor. Yakalanan türün normalde kahverengi renkte hemşire köpek balığı olduğu belirtildi.

RENGİ TURUNCU GÖZLERİ BEYAZ

Karayipler'de daha önce hiç görülmemiş olan turuncu renkli köpek balığının gözlerinin beyaz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yahoo'nun haberine göre, bu bir tür albinizm özelliği. Uzmanlar köpek balığının ya ksantizm ya da albinizm taşıdığını, bu durumun da hayatta kalma şansını azalttığını belirtti.

Ayrıca güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi etkiler de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle söz konusu köpek balığının yetişkinliğe kadar ulaşması bilim dünyasında önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

SON DERECE NADİR

Federal Rio Grande Üniversitesi'nden araştırmacılar, balığın büyüklüğünden yola çıkarak bu olağanüstü rengin yaşamını sürdürmesine engel olmadığını belirtti. Bilim insanları bunun tek seferlik bir genetik anormallik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğunu araştırıyor.

Ksantizm, hayvanlar aleminde son derece nadir görülüyor. Şimdiye kadar yalnızca birkaç balık, sürüngen ve kuş türünde kaydedildi. Örneğin lepistes, ciklet ve japon balıklarında parlak sarı formlar; papağan ve kanaryalarda altın renkli tüyler görülebiliyor. Nadiren bazı yılan ve kertenkelelerde de rapor ediliyor.