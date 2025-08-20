Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

Kosta Rika kıyılarında amatör balıkçıların oltasına turuncu renkli bir köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oldukça nadir görülen bu köpek balığının fotoğraflarını çektikten sonra denize geri bıraktılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:54

Amatör balıkçılar, yakınlarında avdayken, oldukça nadir görülen turuncu renkli bir köpek balığı yakaladılar. Parlak turuncu bir renge sahip olan köpek balığı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan balıkçılar, fotoğraflarını çektikten sonra denize bıraktılar. Fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce bilim insanlarından açıklama geldi.

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğa sahip olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Bu bozukluk hayvanlarda sarı ya da altın rengi tonlarında oluşuma neden oluyor. Yakalanan türün normalde kahverengi renkte hemşire olduğu belirtildi.

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

RENGİ TURUNCU GÖZLERİ BEYAZ

Karayipler'de daha önce hiç görülmemiş olan turuncu renkli köpek balığının gözlerinin beyaz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yahoo'nun haberine göre, bu bir tür albinizm özelliği. Uzmanlar köpek balığının ya ksantizm ya da albinizm taşıdığını, bu durumun da hayatta kalma şansını azalttığını belirtti.

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

Ayrıca güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi etkiler de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle söz konusu köpek balığının yetişkinliğe kadar ulaşması bilim dünyasında önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

SON DERECE NADİR

Federal Rio Grande Üniversitesi'nden araştırmacılar, balığın büyüklüğünden yola çıkarak bu olağanüstü rengin yaşamını sürdürmesine engel olmadığını belirtti. Bilim insanları bunun tek seferlik bir genetik anormallik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğunu araştırıyor.

Turuncu köpek balığı şoke etti! Uzmanlar sebebini açıkladı

Ksantizm, hayvanlar aleminde son derece nadir görülüyor. Şimdiye kadar yalnızca birkaç balık, sürüngen ve kuş türünde kaydedildi. Örneğin lepistes, ciklet ve japon balıklarında parlak sarı formlar; papağan ve kanaryalarda altın renkli tüyler görülebiliyor. Nadiren bazı yılan ve kertenkelelerde de rapor ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor
Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı
ETİKETLER
#köpek balığı
#kosta rika
#Ksantizm
#Albinizm
#Nadir Hastalık
#Turuncu Köpek Balığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.