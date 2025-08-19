Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı

ABD'nin timsahlarla ünlü eyaleti Florida'da bulunan Colier County'de yürüyüş yapan bir kişi timsah saldırısında yaralandı. Sağlık ekipleri, gelen çağrı üzerine olay yerine gittiğinde timsah saldırısına uğrayan kişinin kolundan ve bacağından yaralandığını fark ettiler. Saldırıya uğrayan kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırıya uğrayan kişinin kimliğine dair bilgi vermedi.

ÖNLEM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Yahoo News'in haberine göre, yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren timsahın yakalandığını ve uyutulacağını açıkladı. FWC'ye göre Florida'da yaklaşık 1,3 milyon timsah bulunuyor, dolayısıyla rahatsız edici timsahları ortadan kaldırmanın eyaletteki timsah popülasyonu üzerinde önemli bir etkisi olmayacak. Bu yüzden FWC, Eyalet Çapında Zararlı Timsah Programı kapsamında halkın güvenlik endişelerini ön planda tutarak gelişmiş bölgelerdeki timsah tehditleri ele alınacak ve yeni çalışmalar yürütülecek.

2025 YILINDA 3 TİMSAH SALDIRISI

Öte yandan Florida'da son timsah saldırısı mayıs ayında gerçekleşmişti. Saldırıda Kissimmee Gölü'nde kano yapan 61 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti. Bu olaydan önce ise Polk County'deki Tiger Lake Kanalı'nda bir timsah yine kano yapan bir kadına saldırmıştı. Kadın, dirseğinden yaralanmıştı.