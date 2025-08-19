Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı

ABD'nin Florida eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi, timsah saldırısına uğradı. Eyalette bu sene içinde 3. timsah saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, saldırıya uğrayan kişi kolundan ve bacağından yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 15:02

ABD'nin timsahlarla ünlü eyaleti 'da bulunan Colier County'de yürüyüş yapan bir kişi saldırısında yaralandı. Sağlık ekipleri, gelen çağrı üzerine olay yerine gittiğinde timsah saldırısına uğrayan kişinin kolundan ve bacağından yaralandığını fark ettiler. Saldırıya uğrayan kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırıya uğrayan kişinin kimliğine dair bilgi vermedi.

Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı

ÖNLEM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Yahoo News'in haberine göre, yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren timsahın yakalandığını ve uyutulacağını açıkladı. FWC'ye göre Florida'da yaklaşık 1,3 milyon timsah bulunuyor, dolayısıyla rahatsız edici timsahları ortadan kaldırmanın eyaletteki timsah popülasyonu üzerinde önemli bir etkisi olmayacak. Bu yüzden FWC, Eyalet Çapında Zararlı Timsah Programı kapsamında halkın endişelerini ön planda tutarak gelişmiş bölgelerdeki timsah tehditleri ele alınacak ve yeni çalışmalar yürütülecek.

Bu sene içinde 3. timsah saldırısı: Yürüyüş yapan kadın gafil avlandı

2025 YILINDA 3 TİMSAH SALDIRISI

Öte yandan Florida'da son timsah saldırısı mayıs ayında gerçekleşmişti. Saldırıda Kissimmee Gölü'nde kano yapan 61 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti. Bu olaydan önce ise Polk County'deki Tiger Lake Kanalı'nda bir timsah yine kano yapan bir kadına saldırmıştı. Kadın, dirseğinden yaralanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor
Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın
ETİKETLER
#timsah
#florida
#güvenlik
#Timsah Saldırısı
#Colier County
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.