TGRT Haber
29°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Sahiplendiği evcil hayvanı ölümüne neden oldu! Önce grip benzeri semptomlar gösterdi ardından öldü

İngiltere'nin kuzeybatı bölgesinde yer alan Merseyside'da 38 yaşındaki Mark Anthony Kirby, evcil hayvanı tarafından ısırıldı. Kirby, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti.

Sahiplendiği evcil hayvanı ölümüne neden oldu! Önce grip benzeri semptomlar gösterdi ardından öldü
Merseyside'ın Prescot şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Mark Anthony Kirby, evliliğinin bitmesinin ardından tek başına yaşamaya başladı. Yalnız kalınca hayvan sahiplenmek isteyen Kirby bu tercihini örümceklerden yana yaptı. İnternetten 5 tane siparişi veren Kirby, bu hayvanlara takıntılı hale geldi. Fakat örümceklerden biri Mark'ı ısırdı ve iki çocuk babası grip benzeri semptomlar yaşamaya başladı.

Sahiplendiği evcil hayvanı ölümüne neden oldu! Önce grip benzeri semptomlar gösterdi ardından öldü

''NEFES ALAMIYORUM''

Kirby, ısırıldıktan birkaç gün sonra eski eşi ve kız kardeşiyle İskoçya'ya gitti. Burada da zaman zaman hasta hissettiğini dile getirdi. Kirby bazen çok sıcak bazen de çok soğuk hissettiğini ve uzuvlarında ağrı olduğunu anlattı.

Eve döndükten sonra kız kardeşini arayarak nefes alamadığını söylemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler yardıma koşsalar da çabalar yetersiz kaldı, Kirby hayatını kaybetti.

''BÖCEKLERDEN HEP KORKARDI''

İki çocuğunun babası için övgüler yağdıran Kayleigh, The Sun'ın haberine göre, şunları söyledi:

''Komik, ilgili, dışa dönük ve insanlarla arası iyi biriydi. İki çocuğumuz için harika bir babaydı ve her zaman partinin ruhu ve hayatıydı. İki üç hafta önce internetten beş tane örümcek satın almıştı ve onlara hayran kalmıştı. Sanırım bunları yalnız yaşadığı için aldı ama birlikte olduğumuzda böceklerden hep korkardı. Ayrılmış olsak bile en iyi arkadaştık. Çocuklarımızı her şeyden önce tutardı.''

Sahiplendiği evcil hayvanı ölümüne neden oldu! Önce grip benzeri semptomlar gösterdi ardından öldü

Kirby'nin hangi tür örümceğe sahip olduğu ise bilinmiyor.

TGRT Haber
