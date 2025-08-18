Menü Kapat
29°
 Berrak Arıcan

Zıpkınla avcılık yaparken av oldu: Köpek balığı dehşeti

Bahamalar'da zıpkınla balık avlayan 63 yaşındaki Amerikalı turist, zıpkınla balık avladığı sırada av oldu. İsmi açıklanmayan adam köpek balığı saldırısına uğradı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Zıpkınla avcılık yaparken av oldu: Köpek balığı dehşeti
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:58

Bahamalar'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Abaco Adaları'nın ücra bir köşesi olan Big Grand Cay yakınlarında bir kişi köpek balığı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALI OLARAK SUDAN ÇIKARILDI

Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki adamın, zıpkınla balık avladığı sırada köpek balığı saldırısına uğradığını duyurdu. Polis, kimliği henüz açıklanmayan adamın ağır yaralı olarak sudan çıkarıldığını ve daha sonra ek tedavi için ABD'ye hava yoluyla nakledilmeden önce yerel bir kliniğe kaldırıldığını söyledi.

Zıpkınla avcılık yaparken av oldu: Köpek balığı dehşeti

Öte yandan New York Post'un haberine göre, Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre, son 400 yılda Bahamalar'da 34 doğrulanmış köpekbalığı saldırısı meydana geldi. Veritabanı tarafından takip edilen tüm ülkeler arasında köpekbalığı karşılaşmaları açısından dokuzuncu sıraya yerleştirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı
Yürüyüş sırasında görüp eline aldığı yılan sonunu getirdi!
#yaralanma
#köpek balığı saldırısı
#balık avı
#Bahamalar
#Big Grand Cay
#Dünya
