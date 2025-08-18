Zıpkınla avcılık yaparken av oldu: Köpek balığı dehşeti

Bahamalar'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay meydana geldi. Abaco Adaları'nın ücra bir köşesi olan Big Grand Cay yakınlarında bir kişi köpek balığı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALI OLARAK SUDAN ÇIKARILDI

Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki adamın, zıpkınla balık avladığı sırada köpek balığı saldırısına uğradığını duyurdu. Polis, kimliği henüz açıklanmayan adamın ağır yaralı olarak sudan çıkarıldığını ve daha sonra ek tedavi için ABD'ye hava yoluyla nakledilmeden önce yerel bir kliniğe kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan New York Post'un haberine göre, Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre, son 400 yılda Bahamalar'da 34 doğrulanmış köpekbalığı saldırısı meydana geldi. Veritabanı tarafından takip edilen tüm ülkeler arasında köpekbalığı karşılaşmaları açısından dokuzuncu sıraya yerleştirdi.