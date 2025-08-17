Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı

46 yaşındaki Kaliforniyalı Ryan Wardwell, ünlü Seen Teacups şelalesinde kayıplara karıştı. Maceraperestlerin uğrak noktası olan şelaleye ulaşmak için yola çıkan Ryan, eve dönmeyince ailesi telaşlandı. Polis, Ryan'ı aramak için harekete geçti.

SUYUN SAĞIR EDİCİ SESİ VE SIKIŞMIŞLIK

Ryan, suyun şiddetiyle iplerinden düşmüş, şelalenin arkasındaki mağara benzeri bir boşluğa kötü bir iniş yapmıştı. Çıkış yolu olmayan alanda sıkışıp kalan Ryan, suyun sağır edici sesiyle çevrili bir şekilde şelalede yaklaşık 48 saat hayatta kalmayı başardı. Kurtarma ekipleri, dik uçurumlar, çalkantılı su ve azalan gün ışığı gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı ve kanyonu taramak için drone ve kızılötesi uçaklar kullandılar.

'TUVALET ÇANAĞI' GİRDABINDA İLK İZ

Ekipler, yerel halk arasında 'tuvalet çanağı' olarak bilinen tehlikeli girdabın yakınında sallanan ipler buldular. Geçtiğimiz yıl 3 kişinin hayatını kaybettiği yerde Ryan'a ait olduğu düşünülen ipler korkuları artırdı.

''BÜYÜK BİR ŞANS''

The Mirror'ın haberine göre, 48 saatin ardından ise büyük bir gelişme oldu ve Ryan canlı olarak bulundu. Sığındığı yerden helikopterle kurtarılan Ryan, nefes kesivi bir operasyonla güvenli bir yere alındı. Ryan'ın sadece hafif yaraları vardı ve susuz kalmıştı.

Şerif Mike Boudreaux, "Bu bölgenin tehlikeleri göz önüne alındığında, bu aramanın kurtarma ile değil de kurtarma ile sonuçlanması bizim için büyük bir şans." uyarısında bulundu.