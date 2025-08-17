Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı

ABD'de Kaliforniya'da bulunan Seen Teacups şelalesinde kayıplara karışan 46 yaşındaki Ryan Wardwell, 48 saatlik kabusun ardından canlı olarak kurtarıldı. Ryan için drone ve kızılötesi uçaklar kullanıldı.

Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 15:00

46 yaşındaki Kaliforniyalı Ryan Wardwell, ünlü Seen Teacups şelalesinde kayıplara karıştı. Maceraperestlerin uğrak noktası olan şelaleye ulaşmak için yola çıkan Ryan, eve dönmeyince ailesi telaşlandı. Polis, Ryan'ı aramak için harekete geçti.

SUYUN SAĞIR EDİCİ SESİ VE SIKIŞMIŞLIK

Ryan, suyun şiddetiyle iplerinden düşmüş, şelalenin arkasındaki mağara benzeri bir boşluğa kötü bir iniş yapmıştı. Çıkış yolu olmayan alanda sıkışıp kalan Ryan, suyun sağır edici sesiyle çevrili bir şekilde şelalede yaklaşık 48 saat hayatta kalmayı başardı. ekipleri, dik uçurumlar, çalkantılı su ve azalan gün ışığı gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı ve kanyonu taramak için drone ve kızılötesi uçaklar kullandılar.

Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı

'TUVALET ÇANAĞI' GİRDABINDA İLK İZ

Ekipler, yerel halk arasında 'tuvalet çanağı' olarak bilinen tehlikeli girdabın yakınında sallanan ipler buldular. Geçtiğimiz yıl 3 kişinin hayatını kaybettiği yerde Ryan'a ait olduğu düşünülen ipler korkuları artırdı.

Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı

''BÜYÜK BİR ŞANS''

The Mirror'ın haberine göre, 48 saatin ardından ise büyük bir gelişme oldu ve Ryan canlı olarak bulundu. Sığındığı yerden helikopterle kurtarılan Ryan, nefes kesivi bir operasyonla güvenli bir yere alındı. Ryan'ın sadece hafif yaraları vardı ve susuz kalmıştı.

Sağır edici seslerin arasında 48 saatlik kabus! 'Tuvalet çanağı' denilen yerde ilk ize rastlandı

Şerif Mike Boudreaux, "Bu bölgenin tehlikeleri göz önüne alındığında, bu aramanın kurtarma ile değil de kurtarma ile sonuçlanması bizim için büyük bir şans." uyarısında bulundu.

