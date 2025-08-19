Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki Jason Hong, 1958 model Cessna Skyhawk uçağının birkaç kez çalındığını ardından geri getirildiğini anlattı. Hatta son çalınmada uçağın aküsünün yenilendiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:00

Kaliforniyalı, 75 yaşındaki Jason Hong, 1958 model Cessna Skyhawk uçağının zaman zaman ortadan kaybolduğunu fark etti. Küçük uçak birkaç kez çalındı son olarak ise tamir edilmiş olarak geri getirildi.

28 Temmuz'da uçağının son durumunu görmek için havalimanına giden Hong, uçağını yerinde bulamadı. Polise başvurduğunda uçağını bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. Fakat uçak 29 Temmuz'da polisler, uçağın Corona'nın yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Brackett Field Havaalanı'nda park halinde bulunduğunu bildirdiğini söyledi.

Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın

AKÜSÜ YENİLENMİŞ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Hong uçağını geri aldığında bir daha çalınmaması için aküsünü söktü. LA Times'a göre, 3 Ağustos günü geri döndüğünde ise uçak yeniden yerinde yoktu. Polis, bu kez uçağı bıraktığı yerden 29 kilometre batıda bulunan San Gabriel Valley Havalimanı'nda beklediğini söyledi. Uçağı çalan kişi yüzlerce dolara mal olan aküyü değiştirmişti.

Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın

BİRKAÇ KEZ HAVADA KALDIĞI DOĞRULANDI

Hong, uçağını Flight Aware adlı takip sitesinden kontrol etti ve temmuz ayında birkaç kez havada kaldığını doğruladı. Uçağını incelemek için San Gabriel Valley Havaalanı'nda zincirleyen Hong, LA Times'a yaptığı açıklamada, yaşananları hala anlamaya çalıştığını söyledi, şaşkınlığını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Biri evine giriyor, mücevher veya nakit arıyor, değil mi? Ama bu durumda amaç ne? Sanki biri penceremi kırıyor, sonra da yenisini takıyor."

Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın

Hong ayrıca uçağını çalan kişinin uçuş eğitimi almış olması gerektiğini, çünkü "inişin kolay olmadığını" ve uçak mekaniği konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini, çünkü uçağın hangi tip bataryaya ihtiyacı olduğunu bildiklerini ve bunu takabildiklerini söyledi.

İLK İZ: ORTA YAŞLARDA MİNYON KADIN

Uçağın çalınmasıyla ilgili San Gabriel Valley Havalimanı'nda çalışan bir kişi, kokpitte birkaç kez minyon, orta yaşlarda bir kadın gördüğünü söyledi.

Corona Polis Departmanı'ndan Çavuş Robert Montanez, Los Angeles Times'a "Bu uçak sürekli aniden kayboluyor, çok tuhaf. Uçağı kimin çaldığına dair hiçbir kamera kaydı yok, gerçek bir ipucu da yok" açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor
Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu
ETİKETLER
#california
#gizem
#Uçak Çalınması
#Cessna Skyhawk
#Corona
#Uçak Hırsızlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.