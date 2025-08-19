Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın

Kaliforniyalı, 75 yaşındaki Jason Hong, 1958 model Cessna Skyhawk uçağının zaman zaman ortadan kaybolduğunu fark etti. Küçük uçak birkaç kez çalındı son olarak ise tamir edilmiş olarak geri getirildi.

28 Temmuz'da uçağının son durumunu görmek için havalimanına giden Hong, uçağını yerinde bulamadı. Polise başvurduğunda uçağını bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. Fakat uçak 29 Temmuz'da polisler, uçağın Corona'nın yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Brackett Field Havaalanı'nda park halinde bulunduğunu bildirdiğini söyledi.

AKÜSÜ YENİLENMİŞ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Hong uçağını geri aldığında bir daha çalınmaması için aküsünü söktü. LA Times'a göre, 3 Ağustos günü geri döndüğünde ise uçak yeniden yerinde yoktu. Polis, bu kez uçağı bıraktığı yerden 29 kilometre batıda bulunan San Gabriel Valley Havalimanı'nda beklediğini söyledi. Uçağı çalan kişi yüzlerce dolara mal olan aküyü değiştirmişti.

BİRKAÇ KEZ HAVADA KALDIĞI DOĞRULANDI

Hong, uçağını Flight Aware adlı takip sitesinden kontrol etti ve temmuz ayında birkaç kez havada kaldığını doğruladı. Uçağını incelemek için San Gabriel Valley Havaalanı'nda zincirleyen Hong, LA Times'a yaptığı açıklamada, yaşananları hala anlamaya çalıştığını söyledi, şaşkınlığını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Biri evine giriyor, mücevher veya nakit arıyor, değil mi? Ama bu durumda amaç ne? Sanki biri penceremi kırıyor, sonra da yenisini takıyor."

Hong ayrıca uçağını çalan kişinin uçuş eğitimi almış olması gerektiğini, çünkü "inişin kolay olmadığını" ve uçak mekaniği konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini, çünkü uçağın hangi tip bataryaya ihtiyacı olduğunu bildiklerini ve bunu takabildiklerini söyledi.

İLK İZ: ORTA YAŞLARDA MİNYON KADIN

Uçağın çalınmasıyla ilgili San Gabriel Valley Havalimanı'nda çalışan bir kişi, kokpitte birkaç kez minyon, orta yaşlarda bir kadın gördüğünü söyledi.

Corona Polis Departmanı'ndan Çavuş Robert Montanez, Los Angeles Times'a "Bu uçak sürekli aniden kayboluyor, çok tuhaf. Uçağı kimin çaldığına dair hiçbir kamera kaydı yok, gerçek bir ipucu da yok" açıklamasında bulundu.