Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu

İngiltere'de alınan karar zenginlerin canını sıkacak, artık onlara ek vergi geliyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bütçedeki açığa dikkat çekti ve ekonomiyi canlandırmak için vergi sisteminde değişiklik yapılacağını belirtti. Lüks konut satışlarına artık 'mansion tax' yani konak vergisi gelecek.

EMLAK VERGİSİ SİSTEMİ YENİ BAŞTAN

Hazine yetkilileri, özellikle Londra ve Güneydoğu'daki ev sahiplerini etkileyecek yıllık vergi seçeneklerini Maliye Bakanı Reeves'e sundu. The Telegraph'ın haberine göre Reeves de büyümeyi yavaşlattığı eleştirileri üzerine mevcut emlak vergisi sistemini gözden geçirmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) de Bakan Reeves’e, konut satışlarında uygulanan damga vergisinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre bu vergi, taşınmaları zorlaştırarak ekonomide dinamizmi azaltıyor.

ZENGİNLER DAHA FAZLA VERGİ VERECEK

Hazine yetkilileri, gelirleri artırmak için yüksek değerli mülklerden alınan vergilerin artabileceği sinyalini verdi. En pahalı evler için yeni belediye vergisi dilimlerinin gündeme gelmesi veya damga vergisinin yerine yıllık bir emlak vergisinin uygulanabilme ihtimali var.

Öte yandan hükümet kaynakları, Guardian’da yer alan ve 500 bin sterlin üzerindeki ev satışlarına ulusal düzeyde yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.