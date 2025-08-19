Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu

Bütçedeki açık zenginlere ek vergi getirdi. İngiltere'de ekonomiyi canlandırmak için Maliye Bakanı Rachel Reeves, sistemde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 08:51

'de alınan karar zenginlerin canını sıkacak, artık onlara ek geliyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bütçedeki açığa dikkat çekti ve ekonomiyi canlandırmak için vergi sisteminde değişiklik yapılacağını belirtti. Lüks konut satışlarına artık 'mansion tax' yani konak vergisi gelecek.

EMLAK VERGİSİ SİSTEMİ YENİ BAŞTAN

Hazine yetkilileri, özellikle Londra ve Güneydoğu'daki ev sahiplerini etkileyecek yıllık vergi seçeneklerini Maliye Bakanı Reeves'e sundu. The Telegraph'ın haberine göre Reeves de büyümeyi yavaşlattığı eleştirileri üzerine mevcut sistemini gözden geçirmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) de Bakan Reeves’e, konut satışlarında uygulanan damga vergisinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre bu vergi, taşınmaları zorlaştırarak ekonomide dinamizmi azaltıyor.

Artık zenginler daha fazla vergi ödeyecek! Bütçedeki açık İngiltere'de yeni sistemi doğurdu

ZENGİNLER DAHA FAZLA VERGİ VERECEK

Hazine yetkilileri, gelirleri artırmak için yüksek değerli mülklerden alınan vergilerin artabileceği sinyalini verdi. En pahalı evler için yeni belediye vergisi dilimlerinin gündeme gelmesi veya damga vergisinin yerine yıllık bir emlak vergisinin uygulanabilme ihtimali var.

Öte yandan hükümet kaynakları, Guardian’da yer alan ve 500 bin sterlin üzerindeki ev satışlarına ulusal düzeyde yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi
ABD askerleri, Irak'tan çekilmeye başladı: İlk konvoy yola çıktı
ETİKETLER
#İngiltere
#vergi
#emlak vergisi
#Zenginler
#Konut Vergisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.