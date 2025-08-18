Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi

Hindistan'daki yeni yasak, belediye yetkilileri, halk sağlığı savunucuları ve kuşseverleri karşı karşıya getirdi. Mumbai şehrinde toplumsal alanlarda güvercin beslemenin yasaklanması ülkede kriz çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda, güvercin besleme alanlarının kapatılması nedeniyle yüzlerce kişi polisle çatıştı. Eylemciler açlık grevi tehdidinde bulundu, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Güvercin beslemenin yasaklanmasının nedeni olarak ise dışkılarının yol açtığı sağlık riskleri gösterildi. Uzmanlar, akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonu ya da kalıcı solunum sorunlarına neden olabileceğini açıkladı. 2023 “State of India’s Birds” raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Delhi'de bir çocuğun, güvercin dışkısı sebebiyle hayatını kaybetmesi de bu yasağın alınmasına neden olan olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

BBC'nin haberine göre, yasağa karşı dava açıldı fakat Bombay Yüksek Mahkemesi reddetti. Açıklamada, halk sağlığının önceliğine vurgu yapıldı.