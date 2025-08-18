Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi

Hindistan'ın batısında bulunan Mumbai şehrinde toplumsal alanlarda güvercin beslemek yasaklandı. Bu karar, ülkede krize neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:49

'daki yeni , belediye yetkilileri, halk sağlığı savunucuları ve kuşseverleri karşı karşıya getirdi. Mumbai şehrinde toplumsal alanlarda beslemenin yasaklanması ülkede kriz çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda, güvercin besleme alanlarının kapatılması nedeniyle yüzlerce kişi polisle çatıştı. Eylemciler açlık grevi tehdidinde bulundu, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Güvercin beslemenin yasaklanmasının nedeni olarak ise dışkılarının yol açtığı sağlık riskleri gösterildi. Uzmanlar, akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonu ya da kalıcı solunum sorunlarına neden olabileceğini açıkladı. 2023 “State of India’s Birds” raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Delhi'de bir çocuğun, güvercin dışkısı sebebiyle hayatını kaybetmesi de bu yasağın alınmasına neden olan olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Artık halk güvercin besleyemeyecek! Yasak geldi

BBC'nin haberine göre, yasağa karşı dava açıldı fakat Bombay Yüksek Mahkemesi reddetti. Açıklamada, halk sağlığının önceliğine vurgu yapıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boynuzlu tavşanlardan sonra 'zombi sincaplar' ortaya çıktı! Hayvanların değişimi korku saçıyor
Dev ton balığı, balıkçıları şoka soktu! Tekneden vinçle indirildi
ETİKETLER
#güvercin
#yasak
#hindistan
#sağlık riski
#protesto
#kuş
#Halk Sağlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.