Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD askerleri, Irak'tan çekilmeye başladı: İlk konvoy yola çıktı

Amerikan askerleri Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’nden çekilmeye başladı. İlk konvoyun Suriye'deki ABD üslerine doğru hareket ettiği belirtildi.

ABD askerleri, Irak'tan çekilmeye başladı: İlk konvoy yola çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 17:12

Irak basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, sınırına yakın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’nden Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu. Üsten ayrılan ilk askeri konvoyun Suriye’deki üslerine doğru hareket ettiği aktarılan haberde ağır askeri araçlar taşıyan kamyonlardan oluşan konvoyun Suriye’ye giden otoyola yöneldi. Konvoyun çıkışı sırasında havadan destek unsurlarının da gözlemlendiği, bunun bu büyüklükteki ilk tahliye hareketi olduğu belirtildi.

ABD askerleri, Irak'tan çekilmeye başladı: İlk konvoy yola çıktı

SİVİL DÜZEYDE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Öte yandan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Sözcüsü Sözcüsü Stephen Vaughn bugün yaptığı açıklamada, Irak’taki askeri misyonun ikili bir güvenlik ortaklığına dönüşeceği kaydederek bu durumun uluslararası koalisyonun Irak’taki rolünün sona erdiği anlamına gelmediğini, aksine terörle mücadele ve istikrarın desteklenmesi gibi alanlarda sivil düzeyde çalışmaların süreceğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Danışmanı Hüseyin Alavi, dün yaptığı açıklamada Bağdat ve Ayn el-Esed’deki misyonunun Eylül ayında sona ereceğini bildirmiş, hükümetin kendi silahlı kuvvetlerini inşa etme planına bağlı olduğunu, koalisyonun görevlerinin sona ermesinin ardından ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel temellere dayalı istikrarlı ikili savunma ilişkilerine dönüşeceğini ifade etmişti.

ABD askerleri, Irak'tan çekilmeye başladı: İlk konvoy yola çıktı

ANLAŞMAYA VARILDI

Irak hükümeti, başta ABD olmak üzere koalisyon ülkeleriyle, askeri güçlerin çekilmesi ve koalisyonun görevlerinin 2026 Eylül ayına kadar tamamen sonlandırılması için bir takvim üzerinde anlaşmaya vardı. Yerel kaynaklara göre anlaşmanın ilk aşaması, 2025 Eylül ayında merkezi hükümet nezdinde koalisyonun görevlerinin sona ermesini kapsıyor.

Bu kapsamda Ayn el-Esed Üssü ve Bağdat’taki koalisyon misyon merkezinden askerlerin çekilmesi, askeri ekipmanların bir kısmının Erbil’e, diğer kısmının ise Kuveyt’e taşınması öngörülüyor. Anlaşmanın 2026 Eylül ayında tamamlanması planlanan ikinci aşaması ise koalisyonun askeri olarak tamamen çekilmesini içeriyor.

Irak’ta örgütü ’ın 2014 yılında ülkenin büyük bir bölümünde etkili olmasının ardından ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri kurulmuştu.

