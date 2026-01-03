Menü Kapat
MSB 2026 askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur? Askerlik yerleri sorgulama

Askerlik sınıflandırma sonuçları 2026 yılı için askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler tarafından yakından izleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sınıflandırma işlemleriyle birlikte, askerlik yerleri ve sevk tarihleri kesinlik kazanıyor.

2026 yılında askere gidecek yükümlüler, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

Celp ve sevk dönemlerini belirleyen sınıflandırma sürecinin ardından, askerlik yapılacak birlik ve yer bilgileri MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden kullanıma açılıyor.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecektir. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine alınmayacak.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere gönderilecek.

Yükümlü Sevk Tarihleri şöyle:

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 05 Şubat 2026
  • Er (2’nci Grup) 05 Mart 2026
  • Er (3’üncü Grup) 02 Nisan 2026
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten veya askerlik şubesinden temin edebilecek.

