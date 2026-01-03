Site bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Boztepe Mahallesi'nde F.H'nin (51) kullandığı 61 FH 822 plakalı SUV tipi araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sitenin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.