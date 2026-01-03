Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'nin saldırısı İspanya'yı harekete geçirdi! Caracas'taki büyükelçilik personelinin güvende olduğu doğrulandı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleşen hava saldırıları sonrası İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Venezuela Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirdi. Albares, tüm personelin güvende olduğunu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
13:24
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
13:27

İspanya resmi haber ajansı EFE, Caracas'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu yaşanan patlamalarla ilgili tüm bilgilerin toplandığını, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Büyükelçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve tüm personelin güvende olduğu bilgisini aldığını yazdı.

EFE, Venezuela'daki gelişmelerle iglili Albares'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'deki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını bildirdi.

İSPANYA AŞIRI SAĞI ABD'NİN YANINDA

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'ya saldıran ABD'ye destek verdi.

Abascal, "Maduro'nun uyuşturucu teröristi rejimi derhal teslim olmalı ve acımasızca işkence ettiği Venezuelalı halkı acılardan kurtarmalıdır." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Venezuela hükümeti, Caracas'ın sivil ve askeri bölgelerinde ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleştirilen ağır askeri saldırıyı uluslararası toplum önünde reddeder, kınar ve lanetler. Bu saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmak dışında bir şey değildir. Başarılı olamayacaklar." ifadeleri kullanılmıştı.

ETİKETLER
#Dünya
