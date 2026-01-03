Venezuela nerede hangi kıtada? Venezuela askeri güç sıralaması

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta alevler ve dumanlar gözlemlendi. Patlamaların yerel saatle 2'de başladığı ve uçakların alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

Askeri tesis ve petrol rafinerisinden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Caracas'ta bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geliyor.

ABD'li yayın kuruluşları “Trump, Venezuela'da askeri hedefler de dâhil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdi” ifadelerini kullandı.

Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

VENEZUELA NEREDE HANGİ KITADA?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzey ucunda konumlanmakta olup, kuzeyde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu ile uzun bir kıyı şeridine sahip bulunuyor. Doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile sınır komşusudur.

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan inancına mensup durumdadır.

VENEZUELA ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

Global Firepower (GFP) tarafından hazırlanan 2025 yılı askeri güç endeksine göre Venezuela, değerlendirmeye alınan 145 ülke arasında 50’nci basamakta yer almaktadır.

Ülkenin silahlı kuvvetleri, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) olarak tanımlanmakta ve aktif personel sayısı 123 bindir.

Venezuela'nın askeri envanteri, özellikle Rus yapımı modern zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri ile öne çıkmaktadır.