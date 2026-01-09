Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Eski cep telefonlarından altın elde etmenin yolu bulundu

Çinli bilim insanları, cep telefonları gibi e-atıklardan altın elde etmek için piyasa fiyatının üçte biri maliyetinde yeni bir yöntem geliştirdi. İşte tüm detaylar.

Eski cep telefonlarından altın elde etmenin yolu bulundu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.01.2026
16:59
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
16:59

Çinli araştırmacılar, kenarda köşede atıl durumda bulunan telefonlar gibi elektronik atıkların geri dönüşümünde çığır açacak yeni bir yöntem geliştirdi. South China Morning Post'un haberine göre, geliştirilen teknik sayesinde piyasa değerinin üçte birinden daha az maliyetle altın elde edilebiliyor.

Eski cep telefonları ve bilgisayarlardaki merkezi işlem birimleri (CPU) ile ev aletlerinden sökülen baskılı devre kartları (PCB) değerlendirilebiliyor. Uygulanan kimyasal yıkama işlemi, 20 dakikadan kısa bir sürede tamamlanıyor.

ODA SICAKLIĞINDA YÜZDE 98 VERİMLİLİK SAĞLADI

Teknik, oda sıcaklığında uygulanmasına rağmen atık CPU ve PCB'lerden yüzde 98,2 oranında altın ayrıştırma verimliliği sunuyor. Paladyum için ise bu oran yüzde 93,4 olarak kaydedildi. Üstelik sürecin geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az kirlilik oluşturduğu da gelen bilgiler arasında.

Eski cep telefonlarından altın elde etmenin yolu bulundu

Araştırmacıların paylaştığı verilere göre, 10 kilogramlık devre kartının işlenmesi sonucunda yaklaşık 1,4 gram altın elde edilebiliyor. İşlemin toplam maliyeti 72 dolar civarında seyrederken, ons başına maliyet 1.455 dolara denk geliyor. Hatırlatmak gerekirse ocak ayı başlarında uluslararası altın fiyatları ons başına 4 bin 470 doları aştı.

Mevcut madencilik yöntemleri genellikle çevreye ve insan sağlığına zarar veren toksik kimyasallar içeriyor. Ancak Guangzhou Enerji Dönüşümü Enstitüsü ve Güney Çin Teknoloji Üniversitesi ekibinin geliştirdiği strateji, siyanür kullanımını ortadan kaldırıyor.

Angewandte Chemie International Edition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, süreçte sadece potasyum peroksimonosülfat (PMS) ve potasyum klorür (KCl) karışımı kullanılıyor. Yöntemin en dikkat çekici yanı ise "kendi kendine kataliz" mekanizması. Değerli metaller, çözünme sürecini başlatmak ve hızlandırmak için katalizör görevi görüyor.

Böylece dışarıdan ekstra enerji veya katalizör takviyesine ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca yeni keşif, reaktif maliyetlerini yüzde 93,2 oranında düşürürken, enerji tüketimini de yaklaşık yüzde 62,5 oranında azaltıyor.

