WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik

GRUP SOHBETLERİNDE YENİ DÖNEM

Güncellemenin belki de en dikkat çeken yeniliği üye etiketleri. Artık kullanıcılar, her grup için kendilerine özel bir rol tanımlayabiliyor. Yani aynı kişi, iş grubunda “Proje Sorumlusu” olarak görünürken, arkadaş grubunda bambaşka bir etiketle yer alabiliyor. Açıkçası bu özellik, kalabalık sohbetlerde sıkça yaşanan “Bu kimdi şimdi?” sorusunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. İletişimin daha net, mesajların daha anlamlı hale gelmesi amaçlanıyor.