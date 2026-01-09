WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik

Kategoriler
Meta, işten aileye kadar kalabalık WhatsApp gruplarında yaşanan karmaşayı azaltmak için üç yeni özelliği kademeli olarak devreye aldı.
WhatsApp, grup sohbetlerini biraz daha “derli toplu” hale getirmek için önemli bir güncellemeyi adım adım kullanıma sunmaya başladı. Çatı şirket Meta, özellikle iş, aile ve hobi gruplarında sıkça yaşanan karışıklıkları hedef alıyor. Yeni pakette öne çıkan üç başlık var: üye etiketleri, metin çıkartmaları ve etkinlik hatırlatmaları.
Güncellemenin belki de en dikkat çeken yeniliği üye etiketleri. Artık kullanıcılar, her grup için kendilerine özel bir rol tanımlayabiliyor. Yani aynı kişi, iş grubunda “Proje Sorumlusu” olarak görünürken, arkadaş grubunda bambaşka bir etiketle yer alabiliyor. Açıkçası bu özellik, kalabalık sohbetlerde sıkça yaşanan “Bu kimdi şimdi?” sorusunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. İletişimin daha net, mesajların daha anlamlı hale gelmesi amaçlanıyor.
Bir diğer yenilik ise metin çıkartmaları tarafında. WhatsApp, yazılan herhangi bir kelimenin doğrudan çıkartmaya dönüştürülmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, Çıkartma Araması bölümüne istedikleri metni yazarak anında çıkartma oluşturabiliyor. Üstelik bu çıkartmaları sohbet içinde göndermeden, doğrudan kişisel çıkartma koleksiyonuna eklemek de mümkün. Yani biraz eğlence, biraz da hız… Sohbetlerin tonu bir anda değişebiliyor.