Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde kuduz alarmı verildi. Hızla harekete geçen ekipler, köyü karantinaya aldı. Köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 17:14

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde karantina uygulaması başlattı ve köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

"HAYVANLAR GİZLİCE KÖY SINIRINA BIRAKILIYOR"

Ekipler köydeki başıboş sokak köpeklerini toplamaya başladı. Köy muhtarı Tahsin Karaaslan yaptığı açıklamada, "Yetkili kurumlarımız düzenli olarak bu hayvanları topluyor. Buna rağmen Patnos'un köylerinden bazı kişiler, sokak hayvanlarını gizlice köyümüz sınırlarına bırakıyor. Bu durum bizleri ciddi şekilde mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

"KARANTİNA NEDENİYLE İLÇEYE GİDEMİYORUZ"

Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten köy sakinlerinden Hüseyin Karaaslan, "Hayvanlarımız için zaman zaman ilaç temin etmemiz gerekiyor ancak karantina nedeniyle ilçeye gidemiyoruz. Bu durum bizleri zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

KÖYLÜLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yetkili kurumların Adilcevaz ve Bitlis genelinde sokak hayvanlarını kontrollü şekilde topladığını vurgulayan Karaaslan, "Buna rağmen Patnos'a bağlı köylerden sokak hayvanları getirilerek köyümüze bırakılıyor ve bu durumun tüm yükü bize kalıyor. Sürekli rahatsız ediliyoruz. Bir an önce köyümüzdeki karantinanın kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!
Antalya'da korkunç görüntüler! Hortum ortalığı yıktı geçti: O anlar kamerada
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.