Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde karantina uygulaması başlattı ve köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

"HAYVANLAR GİZLİCE KÖY SINIRINA BIRAKILIYOR"

Ekipler köydeki başıboş sokak köpeklerini toplamaya başladı. Köy muhtarı Tahsin Karaaslan yaptığı açıklamada, "Yetkili kurumlarımız düzenli olarak bu hayvanları topluyor. Buna rağmen Patnos'un köylerinden bazı kişiler, sokak hayvanlarını gizlice köyümüz sınırlarına bırakıyor. Bu durum bizleri ciddi şekilde mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

"KARANTİNA NEDENİYLE İLÇEYE GİDEMİYORUZ"

Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten köy sakinlerinden Hüseyin Karaaslan, "Hayvanlarımız için zaman zaman ilaç temin etmemiz gerekiyor ancak karantina nedeniyle ilçeye gidemiyoruz. Bu durum bizleri zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

KÖYLÜLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yetkili kurumların Adilcevaz ve Bitlis genelinde sokak hayvanlarını kontrollü şekilde topladığını vurgulayan Karaaslan, "Buna rağmen Patnos'a bağlı köylerden sokak hayvanları getirilerek köyümüze bırakılıyor ve bu durumun tüm yükü bize kalıyor. Sürekli rahatsız ediliyoruz. Bir an önce köyümüzdeki karantinanın kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.