Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!

Filipinler'in Cebu şehrinde çöp dağında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre ölü ve kayıpların olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Nestor Archival yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının tam gaz devam ettiğini ifade etti.

Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!
Filipinler’in Cebu ilinde yer alan Cebu City’de bulunan bir çöp sahasındaki, çöp dağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!

Yetkililer, yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 38 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

Çökmenin ardından başlayan kurtarma çalışmalarında enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, yaptığı açıklamada "Tüm müdahale ekipleri, kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına tam olarak devam ediyor" dedi.

