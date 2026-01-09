Onlarca kişi çöp dağının altında kaldı: Ölü ve çok sayıda kayıp var!

Filipinler’in Cebu ilinde yer alan Cebu City’de bulunan bir çöp sahasındaki, çöp dağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

Yetkililer, yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 38 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

Çökmenin ardından başlayan kurtarma çalışmalarında enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, yaptığı açıklamada "Tüm müdahale ekipleri, kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına tam olarak devam ediyor" dedi.