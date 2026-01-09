Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den gözaltına alındıktan sonra ilk paylaşım geldi

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında pazar gecesi saat 03.00 sıralarında evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İki gün gözaltında kalan Doğukan Güngör çarşamba günü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör'den bugün ise ilk paylaşım geldi.

SERBEST BIRAKILAN DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN İLK PAYLAŞIM

Doğukan Güngör, 1,4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bir manzara karesini yayımladı. Gökyüzünü paylaşan Doğukan Güngör'ün soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÇEKİMLERİ AKSADI

Doğukan Güngör’ün avukatlığını almak için birbiriyle yarışan birkaç avukatın ünlü oyuncuyla görüşmek için Narkotik Şube’ye gittiği öğrenildi. Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinin avukatları da Narkotik Şube'ye akın ederken, Doğukan Güngör'ün sahneleri bu hafta gözaltına alınması sebebiyle aksadı.