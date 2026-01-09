Menü Kapat
Defne Samyeli'den kafa karıştıran aşk açıklaması: Belki vardır

Cem Yılmaz ile 2020 yılında ayrıldıktan sonra kimseyle kamera karşısına çıkmayan Defne Samyeli'den aşk itirafı geldi. Defne Samyeli, muhabirlerin yeni bir ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya "İnşallah... Belki vardır, belki yoktur" dedi.

Defne Samyeli'den kafa karıştıran aşk açıklaması: Belki vardır
Konserlerine devam eden Defne Samyeli, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mağazaları tek başına gezen Samyeli, itiraflarını bir bir sıraladı. Kızları Derin Talu ve Deren Talu hakkında konuşan Defne Samyeli, aşk açıklamasıyla ise kafaları karıştırdı.

DEFNE SAMYELİ: ÇOCUKLARIMLA BÜYÜDÜM

Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları; Deren ve Derin Talu ile ilgili olarak genç yaşta anne olmanın avantajlarını yaşadığını belirterek bu konuda şunları söyledi; "Kızlarımla her şeyimi paylaşıyorum; ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz uyuyor. Bazen bir eşyamı bulamadığımda hemen gruptan 'Bunu siz mi aldınız?' diye yazıyorum. Aramızda belli kurallar ve kodlar var. Bu kurallara uyulduğu sürece birbirimizin dolabına müdahale edebiliyoruz. Çocuklarımla büyüdüm. Çalıştığım dönemlerde onları televizyon stüdyolarına götürürdüm, o yüzden o koridorları çok iyi bilirler." dedi.

Defne Samyeli'den kafa karıştıran aşk açıklaması: Belki vardır

Geride bıraktığımız yılı değerlendiren Defne Samyeli, "Herkes gibi benim için de zor bir yıldı ancak hayatımda birçok şeyi yeniden inşa ettim. İş anlamında ektiğim tohumlar filizlendi. 2026’da bu filizlerin büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum" derken albüm müjdesini de verdi.

Defne Samyeli'den kafa karıştıran aşk açıklaması: Belki vardır

Bir dönem oyunculuk yapan Defne Samyeli, "Gelen tekliflerden içime sinen pek olmadı. Bir işi sadece yapmış olmak için yapmaya inanmıyorum. Günde 16 saat çalışmayı göze almak için o işin buna değmesi lâzım. Sıkılacağım bir projenin içinde yer almak istemiyorum. Önemli olan senaryo ve ekip. Gereksiz sahnelerle ön plana çıkmak bana göre değil. Eğer istediğim gibi bir şey olmazsa, zaten kendi senaryomu yazıyorum; bunun eğitimini de alıyorum." dedi.

DEFNE SAMYELİ'DEN İMALI AŞK CEVABI

Özel hayatıyla ilgili soruları ise gülümseyerek geçiştirmeye çalışan Defne Samyeli, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna gizemli bir yanıt verdi; "Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah... Bilmem, belki vardır belki yoktur..." dedi.

Defne Samyeli'den kafa karıştıran aşk açıklaması: Belki vardır
