Sezen Aksu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı! Kanlıca'daki yalısında karantinaya girdi

Son olarak aylar önce Kanlıca'daki evinin yakınlarında görüntülenen Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oldukça bitkin olan Sezen Aksu'nun bir süre Kanlıca'daki yalısında karantinada olacağı öğrenildi.

SEZEN AKSU KARANTİNAYA GİRDİ

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kanlıca’daki evinde karantinaya giren sanatçının sağlık durumu hakkında kardeşi Nihat Yıldırım bilgi verdi. Yıldırım evde tedavisi süren Sezen Aksu’nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

SEZEN AKSU'NUN SON HALİNE YORUM YAPTI

Kanlıca ve Çubuklu arasında yürüyüş yapan Sezen Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının hiçbirini kırmadı. Uzun bir aradan sonra görüntülenen Sezen Aksu, hayranlarıyla ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.