Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Son olarak Siyah Kalp dizisinde hayat verdiği 'Hikmet Şansalan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu şimdi de kızı Refia ile gündem oldu. Dermancıoğlu'nun kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
14:29
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
14:38

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından kızı Refia'yı paylaştı. Esra Dermancıoğlu'nun takipçileri "Aynı annesi" demekten kendini alamadı.

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZINI GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Sosyal medya hesabındna birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü isim paylaşımına; sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü. Oyuncu daha sonra ise kızı Refia'yı tek paylaşaşarak "Refia ve anne yemekte :)" notunu düştü.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Dermancıoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncuya; "Aynı annesi", "Sanki küçük Esra" gibi yorumlar yaptı.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı
Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı
Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman son sağlık durumunu paylaştı
#Magazin
