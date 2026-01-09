Esra Dermancıoğlu kızı Refia'yı paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından kızı Refia'yı paylaştı. Esra Dermancıoğlu'nun takipçileri "Aynı annesi" demekten kendini alamadı.

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZINI GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Sosyal medya hesabındna birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Ünlü isim paylaşımına; sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü. Oyuncu daha sonra ise kızı Refia'yı tek paylaşaşarak "Refia ve anne yemekte :)" notunu düştü.

Dermancıoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncuya; "Aynı annesi", "Sanki küçük Esra" gibi yorumlar yaptı.