Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman son sağlık durumunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün anjiyo olduğunu duyurdu. Faik Öztürk'ün son sağlık durumundan bahseden Safiye Soyman, "Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper" dedi.

09.01.2026
09.01.2026
saat ikonu 11:40

Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün hastanede olduğunu ve anjiyo geçirdiğini belirtti. Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün son sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hayranlarına bilgi verdi.

FAİK ÖZTÜRK SEVENLERİNİ KORKUTTU

Sosyal medyada ve bazı platformlarda yer alan iddiaların ardından açıklama yapan Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman son sağlık durumunu paylaştı

SAFİYE SOYMAN'DAN FAİK ÖZTÜRK'ÜN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Safiye Soyman açıklamasında; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun." dedi.

Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman son sağlık durumunu paylaştı
#Magazin
