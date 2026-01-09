Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama: Saçına sindi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız'ın bulunduğu isimler gözaltına alınmış ve kan ve saç örnekleri alınmıştı. Uyuşturucu test sonuçlarına göre şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aleyna Tilki'nin avukatı, "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" dedi.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı. Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.