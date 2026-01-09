Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekti!

Yoğun konser temposu, sahne performansları ve tarzıyla her dönem konuşulan Gülşen, bu kez havalimanında bir hayranıyla çektirdiği makyajsız fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekti!
Magazin Burada
09.01.2026
09.01.2026
Bangır Bangır, Kardan Adam, Dillere Düşeceğiz Seninle, Of Of, Be Adam gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Gülşen uzun bir aradan sonra hayranının çektiği fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.

GÜLŞEN'İN MAKYAJSIZ HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Yeni yılda yurtdışındaki konserlerine ağırlık verecek olan Gülşen havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sahnede iddialı kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Gülşen'in makyajsız hali ortaya çıktı.

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekti!

Sahnedeki iddialı kostümleri ve imajıyla bilinen Gülşen, makyajsız haliyle magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, havalimanında bir hayranıyla fotoğraf çektirirken objektiflere makyajsız haliyle yansıdı.

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekti!

Gülşen'in makyajsız hali ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri Gülşen'in makyajsız halinin de iddialı olduğunu savunurken, bazıları ise sahnedeki Gülşen ile gündelik Gülşen arasında çok büyük bir fark olduğu oldu.

