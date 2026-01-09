Sefo'nun gizemli sevgilisi tanıdık çıktı! Emircan İğrek'in paylaşımları merak konusu oldu

Şarkıcı Emir Can İğrek uğruna şarkılar yazdığı sevgilisi İrem Yalçınkaya'dan ayrılmış ve katıldığı programlarda da sık sık eski sevgilisinden bahsetmişti. İrem Yalçınkaya dün ise rapçi Sefo ile görüntülendi ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

SEFO'NUN GİZEMLİ SEVGİLİSİ EMİRCAN İĞREK'İN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Ünlü rapçi Sefo, önceki gün sosyal medya fenomeni İrem Yalçınkaya ile İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Yalçınkaya ile Sefo'nun bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.

Havalimanında muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözleriyle yönelttiği sorulara Sefo, "Algı yapmayalım lütfen" diye karşılık verdi. Çift, Barcelona'da tatil yaptıklarını söyledi.

İREM YALÇINKAYA, EMİR CAN İĞREK'İN ŞARKISIYLA 2 HAFTA ÖNCE BÖYLE EĞLENMİŞTİ

Emir Can İğrek ve İrem Yalçınkaya'nın ilişkisi bitmiş olsa da sosyal medyada paylaşılan bir video ikilinin isimlerini yeniden gündeme getirdi. İrem Yalçınkaya’nın TikTok’ta paylaştığı Ali Cabbar şarkısıyla dans videosu ve altına bıraktığı yorumlar büyük ses getirdi.