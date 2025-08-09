Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bir yıldır kayıp dağcının cesedini yapay zeka sadece iki günde buldu

Bir yıl önce İtalya'nın Monte Viso Dağı'nda kaybolan dağcı, yapay zeka teknolojisi sayesinde sadece iki gün içinde bulundu. Kurtarma ekipleri, ilginç bir yöntem kullandı.

Bir yıldır kayıp dağcının cesedini yapay zeka sadece iki günde buldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 16:15

İtalya’daki dağ kurtarma ekipleri, yaklaşık bir yıl önce kaybolan bir dağcıyı yapay zeka yardımıyla buldu. La Repubblica'nın haberine göre dağcı, 29 Temmuz'da Monte Viso Dağı'nda kaybolmuştu. Dağcıya ait cep telefonunun bağlı olduğu baz istasyonları, telefon sinyalinin geldiği bölgeyi tespit etti.

Bir yıldır kayıp dağcının cesedini yapay zeka sadece iki günde buldu

KASK DETAYINI YAPAY ZEKA FARK ETTİ

Ardından tespit edilen bölge itfaiye helikopteri ve dronlarla havadan görüntülendi. Toplamda, 183 hektarlık bir alanda 2600 adet fotoğraf çekildi. Ekipler, fotoğrafları yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak analiz etti. Yazılım, her bir fotoğrafı piksel düzeyinde inceleyerek olası ipuçlarını aradı ve üç potansiyel hedef belirledi.

Bir yıldır kayıp dağcının cesedini yapay zeka sadece iki günde buldu

Belirlenen hedeflerden birinde, doğal manzarayla uyumsuz bir kırmızı kask fark edildi. Yazılımın tespiti üzerine, araştırmacılar kaskı inceledi ve kaybolan dağcının cesedine, Monte Viso'nun kuzey yüzeyindeki 3150 metre yükseklikte ulaştılar.

Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka nasıl bu kadar kısa sürede kaybolan dağcıyı buldu?
Yapay zeka, çekilen 2600 görüntüde piksel düzeyinde analiz yaparak doğal manzara ile uyumsuz olan öğeleri tespit etti. Kırmızı bir kaskın fark edilmesi, kaybolan dağcının yerini belirlemede önemli bir ipucu sağladı.
