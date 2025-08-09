Bir yıldır kayıp dağcının cesedini yapay zeka sadece iki günde buldu

İtalya’daki dağ kurtarma ekipleri, yaklaşık bir yıl önce kaybolan bir dağcıyı yapay zeka yardımıyla buldu. La Repubblica'nın haberine göre dağcı, 29 Temmuz'da Monte Viso Dağı'nda kaybolmuştu. Dağcıya ait cep telefonunun bağlı olduğu baz istasyonları, telefon sinyalinin geldiği bölgeyi tespit etti.

KASK DETAYINI YAPAY ZEKA FARK ETTİ

Ardından tespit edilen bölge itfaiye helikopteri ve dronlarla havadan görüntülendi. Toplamda, 183 hektarlık bir alanda 2600 adet fotoğraf çekildi. Ekipler, fotoğrafları yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak analiz etti. Yazılım, her bir fotoğrafı piksel düzeyinde inceleyerek olası ipuçlarını aradı ve üç potansiyel hedef belirledi.

Belirlenen hedeflerden birinde, doğal manzarayla uyumsuz bir kırmızı kask fark edildi. Yazılımın tespiti üzerine, araştırmacılar kaskı inceledi ve kaybolan dağcının cesedine, Monte Viso'nun kuzey yüzeyindeki 3150 metre yükseklikte ulaştılar.