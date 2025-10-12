Odun yüklü kamyon devrildi! Feci kazadan acı haber

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, odun yüklü bir kamyon, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gün’ün cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.