Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Bursa'da insanlık ölememiş dedirten bir olay yaşandı. Kentin işlek bölgelerinden biri olan Kent Müzesi bölgesinde görevli temizlik görevlisi Fuat Sayhan, bankların altını süpürürken, gözüne bir çanta ilişti.

Çantayı bulunduğu yerden alıp açan Sayhan, içinde altın olduğunu gördü. Hemen 112 ekiplerine haber veren Sayhan, çantayı da alıp Çarşı Polis Merkezine giderek içindekilerle teslim etti.

Daha sonra Kent Müzesi’nin kameralarından kimin düşürdüğüne bakarken, yaşlı bir kadının bir şeyler aradığını fark etti. Yanına gidip ne aradığı sorulduğunda ise çantanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

Sayhan ve çantanın sahibi emekli öğretmen polis merkezine giderek içerisinden 10 adet gram altın, 3 adet 5 gram altın ve 1 adet 10 gram altın olan çantayı teslim aldılar.

Duyarlılığından dolayı çantayı bulan Fuat Sayhan’a 1 gram altın hediye eden emekli öğretmen, emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Yaptığı duyarlı davranışı karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi de Sayhan’ı ödüllendirdi. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, ekibinde bulunan Fuat Sayhan’a çeşitli hediyeler ve 1 gram altın hediye etti.