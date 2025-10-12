Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Bursa'da temizlik görevlisi olan Fuat Sayhan, temizlediği bankın altında bulduğu altın dolu çantayı polis merkezine teslim etti. Altınlarını arayan kişiyle bankın önünde yine denk gelen Sayhan, birlikte polis merkezine giderek çantanın sahibine teslim edilmesini sağladı. Emekli öğretmen Sayhan'ı 1 gram altın ile ödüllendirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de duyarlılığından dolayı 1 gram hediye etti.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2025
17:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
17:09

'da insanlık ölememiş dedirten bir olay yaşandı. Kentin işlek bölgelerinden biri olan Kent Müzesi bölgesinde görevli temizlik görevlisi Fuat Sayhan, bankların altını süpürürken, gözüne bir çanta ilişti.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Çantayı bulunduğu yerden alıp açan Sayhan, içinde olduğunu gördü. Hemen 112 ekiplerine haber veren Sayhan, çantayı da alıp Çarşı Polis Merkezine giderek içindekilerle teslim etti.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Daha sonra Kent Müzesi’nin kameralarından kimin düşürdüğüne bakarken, yaşlı bir kadının bir şeyler aradığını fark etti. Yanına gidip ne aradığı sorulduğunda ise çantanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Sayhan ve çantanın sahibi emekli öğretmen polis merkezine giderek içerisinden 10 adet gram altın, 3 adet 5 gram altın ve 1 adet 10 gram altın olan çantayı teslim aldılar.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Duyarlılığından dolayı çantayı bulan Fuat Sayhan’a 1 gram altın hediye eden emekli öğretmen, emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Altın dolu çanta bulan temizlik görevlisi bakın ne yaptı! Ödül olarak öyle bir şey verdiler ki

Yaptığı duyarlı davranışı karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi de Sayhan’ı ödüllendirdi. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, ekibinde bulunan Fuat Sayhan’a çeşitli hediyeler ve 1 gram altın hediye etti.

ETİKETLER
#bursa
#altın
#Dürüstlük
#Samimiyet
#Görevli
#Yaşam
TGRT Haber
