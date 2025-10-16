Özak GYO’dan sürdürülebilir büyüme hamlesi

Türkiye’nin çok sektörlü yatırım grupları arasında yer alan Özak Global Holding sektörel çeşitliliğe dayalı yapısı ve yönetim anlayışı ile ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırıyor, sürdürülebilir büyüme stratejisini güçlendiriyor ve farklı sektörler arasında sinerji yaratarak uzun vadeli değer üretimini sürdürüyor.

“SADECE YAPI DEĞİL, YAŞAMI VE TOPLUMU ŞEKİLLENDİREN BİR VİZYON GELİŞTİRİYORUZ”



Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak GYO vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Kaliteyi bir standart değil bir sorumluluk; yenilikçiliği bir tercih değil bir zorunluluk olarak görüyoruz. Sürdürülebilir değer üretimi, uzun vadeli başarılarımızın temel taşıdır. Bugün Özak GYO, insanların hayal ettikleri yaşama dokunan projeleriyle Türkiye çapında saygın bir konuma ulaşmışsa, bu başarının arkasında ortaya koyduğumuz vizyon, uzman kadrolarımız, disiplinli finansal yapımız ve toplumsal faydayı odağına alan yaklaşımımız var.

Gayrimenkulde portföyümüzü konut, turizm, ticari ve endüstriyel alanlarda çeşitlendirerek riskleri dağıtıyor; sürdürülebilir finansman yapımızla zamanından önce teslim başarısını sürdürüyoruz.

Güçlü finansal yapımız sayesinde ödeme kolaylığı sağlayan finansal çözümlerimizle projelerimizde konuta erişimi kolaylaştırıyoruz. 2026 yılında finansal tabloların daha olumluya gideceğini ön görerek 2.500 konuttan oluşan projelerimizi hayata geçirdik ve önümüzdeki yeni döneme hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

“MARKA DENEYİMİNİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Ahmet Akbalık; “Bugün artık hedefimiz yalnızca Türkiye değil. Avrupa’da da proje geliştirmeyi planlıyoruz. Konutta elde ettiğimiz tasarım, kalite ve marka deneyimini uluslararası arenaya taşımak istiyoruz.

Turizmde ise sadece otel yatırımı değil; deneyim, hizmet ve sürdürülebilir gelir modeli geliştiriyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız, grubumuzun değer üretme kapasitesini artırırken; konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarımızla birlikte dengeli, çok yönlü bir iş modeli oluşturuyoruz. Endüstriyel yapılarda ve depolama alanlarında yeni çalışmalar içindeyiz.

Gayrimenkulü yalnızca bir yatırım değil; ülke vizyonunun ve sosyal sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz.

Bugün paylaştığımız vizyon, yalnızca bir şirketin değil; bir sektörün ve toplumun geleceğine dair güçlü bir taahhüttür.”



ÖZAK GYO ZAMANINDA TESLİM BAŞARISIYLA SEKTÖRDE GÜVENİN TEMİNATI OLARAK KONUMLANIYOR



Özak GYO, halka açık yapısı, güçlü finansman modeli ve zamanında teslim başarısıyla sektörde güvenin teminatı olarak konumlanıyor. Taahhüt edilen süreden önce tamamlanan projeler, Özak GYO’nun operasyonel mükemmellik ve etik taahhüt anlayışını somutlaştıran örnekler arasında yer alıyor.

Portföy yapısı; konut, turizm, ticari ve endüstriyel segmentlerde dengeli biçimde dağılmış durumda. Bu çeşitlilik, riskleri minimize ederken sürdürülebilir iş modelini ve finansal gücü destekliyor.

“İSTANBUL’DA YAŞAMI YENİDEN TANIMLAYAN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”



Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, güncel projelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün İstanbul’da satışı devam eden 6 projemizle şehir yaşamını yeniden tanımlıyoruz. İnşaatı süren 4 projemiz Hayat City Mahmutbey’de Ocak 2026 itibarıyla teslimler başlıyor. Özak Dragos ve Özak Duyu projelerinde teslimler 2026 ikinci çeyrekte; Hayat Flora’da ise ilk etap teslimleri 2027 ilk çeyrekte gerçekleşecek. Özak DOA Göktürk ve Büyükyalı’da ise yaşam devam ediyor.

Her bir projede lokasyonuyla bütünleşme, m² kaybı olmayan iç mimari çözümler ve yüksek inşaat teknolojisi ilkelerini uyguluyoruz. Projelerimizin lokasyon avantajı o kadar yüksek ki Hayat Flora projemizde Sirkeci Garı’ndan kalkan Orient Express ile Paris’e gidebiliyorsunuz. Bu yaklaşımlarımız, bireyin ihtiyaçlarına duyarlı, sosyal etkileşimi destekleyen ve mahremiyeti koruyan yaşam alanları üretmemizi sağlıyor.

Bugün ev almak için doğru zamandayız. Faizlerin düşmesiyle birlikte oluşan fırsat penceresi, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

Biz Özak GYO olarak yalnızca yapı değil; yaşamı şekillendiren, teslim sonrası dönemde dahi değer üretmeye devam eden bir gayrimenkul geliştiricisiyiz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TEKİL YAŞAM UYUMLU TASARIMLAR



Özak GYO, dönüşen yaşam biçimlerini ve tekilleşen hane yapılarını dikkate alarak kompakt, esnek ve kişiselleştirilmiş yaşam alanları geliştiriyor. Kentsel dönüşüm projelerinde “yerinde yenileme” ve “sürdürülebilir yaşam” ilkeleriyle şehirde nitelikli dönüşümün parçası olmayı hedefliyor.



ERİŞİLEBİLİR FİNANSMAN MODELLERİ HAYATA DEĞER KATAN PROJELER



Özak GYO’nun İstanbul’daki yeni projeleri; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor. Yüzde 10’la yüzde 35 arasında değişen peşinat oranları, 60 aya varan vade olanakları ile hayatınıza değer katan projeler geliştiriyor.

Hayat Flora: Emlak Konut güvencesi ve Özak GYO kalitesi ile hayata geçirilen Hayat Flora; Marmara Denizi ve Küçükçekmece Gölü manzaralı, metro ve Marmaray’a yürüme mesafesinde, sosyal tesisleri ve cadde mağazalarıyla yepyeni bir semt yaratıyor. Güvenle yaşayabileceğiniz, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz, benzersiz deniz ve göl manzarasına sahip özel bir yaşam alanına sahip olan Hayat Flora, geniş peyzaj alanları, bahçe kullanımlı ve teraslı daireleri, cadde mağazaları, Metro ve Marmaray’a yakınlığı, sıcak komşuluk ilişkileri ve yatırım değeriyle huzurlu ve sürdürülebilir bir hayatın kapılarını aralıyor.

Özak Dragos: Maltepe’nin merkezinde, Adalar manzaralı, metro ve sahil erişimiyle iş ve yaşam dengesini bir arada sunuyor. Merkezi konumu, konforlu daireleri ve çevresindeki AVMler, metrolar ve yeşil alanlarla çevrili dinamik yaşam tarzı sayesinde Özak Dragos, yerli ve yabancı yatırımcıların yeni gözdesi. Yatırım değeri her geçen gün artan bu proje, kazandıran bir geleceğin kapılarını aralıyor. Özak Dragos, İstanbul’un en yeni yatırım fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Özak Duyu Göktürk: Ormanla iç içe, yatay mimariyle tasarlanmış, bölgenin mimari kimliğini dönüştüren nitelikli bir yaşam alanı. Özak Duyu Göktürk, konumuyla Göktürk ormanlarının yeşilliğini ve zengin sosyal yaşam olanaklarını kapınıza getiriyor. Yürüme mesafesinde bulunan cadde mağazaları ve yaşam alanları şehir hayatına kolayca ulaşım sağlamanıza olanak tanıyor.

ÖZAK GYO HAKKINDA

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan Özak GYO, yenilikçi vizyonu ve kalite odaklı yaklaşımıyla sektörde güçlü bir konumda yer almaktadır. Konut, ofis, depolama, turizm ve perakende alanlarında geniş bir portföye sahip olan Özak GYO, sürdürülebilir büyüme hedefleriyle projelerini çeşitlendirmektedir. Şirketin önemli yatırımları arasında iş dünyasına modern çözümler sunan 34 Portall Plaza, sosyal yaşamı destekleyen Bulvar 216, aile odaklı tatil anlayışını Türkiye’ye kazandıran Ela Excellence Resort Belek, modern şehircilik anlayışını yansıtan Büyükyalı ve Özak Göktürk, tarihi atmosferiyle öne çıkan Fişekhane gibi projeler bulunmaktadır. Satışı devam eden Özak Doa Göktürk, Özak Duyu Göktürk, Hayat City, Özak Dragos ve Hayat Flora gibi projelerle büyümesini sürdürmekte; yakın zamanda satışa sunulacak Özak Palas Balmumcu ve Özak Topkapı projeleriyle konut sektöründeki varlığını güçlendirmekte, Bodrum, Kemer, Didim ve Demre’de geliştirilen otel yatırımlarıyla ise turizmdeki konumunu pekiştirmektedir.