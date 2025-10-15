Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Culpa Nuestra, Mercedes Ron’un genç yetişkin edebiyatından sinemaya taşınan üçlemesinin final bölümü olarak Prime Video kataloğundaki yerini almaya hazırlanıyor. Film, hem hikaye olarak kapanışı getiriyor hem de karakterlerin olgunlaşma süreçlerine odaklanıyor.

CULPA NUESTRA NEREDE YAYINLANACAK?

Culpa Nuestra, Amazon Prime Video platformunda özel olarak yayınlanacak. Film, sinema salonlarında gösterime girmeyecek ve yalnızca dijital ortamda izlenebilecek. Prime Video aboneleri, mobil uygulama, web sitesi, akıllı televizyon veya akıllı hoparlörler üzerinden yapımı diledikleri yerden izleme imkanına sahip olacak. Yeni kullanıcılar için platformda ücretsiz deneme seçeneği de sunuluyor.

Prime Video, önceki iki filmde olduğu gibi Culpa Nuestra’yı da global bir lansmanla izleyiciye ulaştıracak. Yapım, 240’tan fazla ülke ve bölgede aynı anda erişime açılacak. Bu geniş dağıtım ağı sayesinde, Mercedes Ron’un eserinden uyarlanan serinin dünya çapındaki takipçileri filmi eş zamanlı olarak izleyebilecek.

CULPA NUESTRA SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Prime Video’nun standart yayın politikası gereği, Culpa Nuestra Türkiye saatiyle sabah 06.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Ancak bu saat, bölgesel yayın politikalarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Türkiye’deki izleyiciler, 15 Ekim gecesinden itibaren sabırsızlıkla beklenen yapımı erken saatlerde izlemeye başlayabilecek.

Film, 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Prime Video kataloğuna eklenecek. Yayın saatine ilişkin değişiklik yaşanması halinde, platformun içerik takvimi otomatik olarak güncellenecek. Kullanıcılar, Prime Video uygulaması veya tarayıcı üzerinden filmin erişim durumunu kolayca kontrol edebilecek.

CULPA NUESTRA NE ZAMAN ÇIKACAK, KONUSU NE?

Culpa Nuestra filmi, 16 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanacak. Mercedes Ron’un “Suçlu” üçlemesinin üçüncü ve son bölümü olan yapım, Noah ve Nick’in karmaşık ilişkisini nihayete erdiriyor. Hikaye, dört yıl önce acı bir ayrılıkla sona eren ilişkilerinin ardından, Jenna ve Lion’ın düğününde yeniden kesişmeleriyle başlıyor.

Noah, üniversiteden mezun olmuş ve yeni bir hayata başlamıştır. Ancak Nick ile beklenmedik bir şekilde karşılaşması, geçmişte kalan duyguları yeniden canlandırır. Kıskançlık, bastırılmış hisler ve eski hatıralarla dolu bu buluşma, ikiliyi bir kez daha aşk ve ayrılık arasında bir sınavın içine sürükler. Film, aşkı, aile sırlarını ve duygusal yüzleşmeleri bir araya getiriyor.

CULPA NUESTRA OYUNCULARI

Filmin başrollerinde, serinin önceki yapımlarında da rol alan Nicole Wallace ve Gabriel Guevara yer alıyor. Wallace, Noah karakterine hayat verirken, Guevara Nick rolüyle yeniden kamera karşısına geçiyor.

Yardımcı kadroda Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade ve Felipe Londoño gibi deneyimli oyuncular bulunuyor. Ayrıca La Casa de Papel dizisinden tanınan Fran Morcillo da kadroda yer alıyor. Mariam Torres ve Sergi Albert gibi isimler de yan rollerde yer alıyor.