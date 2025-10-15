Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacağı belli oldu. Mercedes Ron’un popüler Culpables üçlemesinin son halkası Culpa Nuestra, Prime Video’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Noah ve Nick’in yıllara meydan okuyan aşk hikayesinin finalini anlatan film, romantizm ve dramı bir kez daha aynı potada eritiyor. Önceki yapımlar olan Culpa Mia ve Culpa Tuya ile yakalanan başarıyı sürdürmesi beklenen yapım, global erişim avantajıyla 240’tan fazla ülkede aynı anda yayınlanacak. İşte Culpa Nuestra çıkış saati…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 23:56

Culpa Nuestra, Mercedes Ron’un genç yetişkin edebiyatından sinemaya taşınan üçlemesinin final bölümü olarak kataloğundaki yerini almaya hazırlanıyor. , hem hikaye olarak kapanışı getiriyor hem de karakterlerin olgunlaşma süreçlerine odaklanıyor.

CULPA NUESTRA NEREDE YAYINLANACAK?

Culpa Nuestra, Amazon Prime Video platformunda özel olarak yayınlanacak. Film, sinema salonlarında gösterime girmeyecek ve yalnızca dijital ortamda izlenebilecek. Prime Video aboneleri, mobil uygulama, web sitesi, akıllı televizyon veya akıllı hoparlörler üzerinden yapımı diledikleri yerden izleme imkanına sahip olacak. Yeni kullanıcılar için platformda ücretsiz deneme seçeneği de sunuluyor.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Prime Video, önceki iki filmde olduğu gibi Culpa Nuestra’yı da global bir lansmanla izleyiciye ulaştıracak. Yapım, 240’tan fazla ülke ve bölgede aynı anda erişime açılacak. Bu geniş dağıtım ağı sayesinde, Mercedes Ron’un eserinden uyarlanan serinin dünya çapındaki takipçileri filmi eş zamanlı olarak izleyebilecek.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

CULPA NUESTRA SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Prime Video’nun standart yayın politikası gereği, Culpa Nuestra Türkiye saatiyle sabah 06.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Ancak bu saat, bölgesel yayın politikalarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Türkiye’deki izleyiciler, 15 Ekim gecesinden itibaren sabırsızlıkla beklenen yapımı erken saatlerde izlemeye başlayabilecek.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Film, 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla Prime Video kataloğuna eklenecek. Yayın saatine ilişkin değişiklik yaşanması halinde, platformun içerik takvimi otomatik olarak güncellenecek. Kullanıcılar, Prime Video uygulaması veya tarayıcı üzerinden filmin erişim durumunu kolayca kontrol edebilecek.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

CULPA NUESTRA NE ZAMAN ÇIKACAK, KONUSU NE?

Culpa Nuestra filmi, 16 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanacak. Mercedes Ron’un “Suçlu” üçlemesinin üçüncü ve son bölümü olan yapım, Noah ve Nick’in karmaşık ilişkisini nihayete erdiriyor. Hikaye, dört yıl önce acı bir ayrılıkla sona eren ilişkilerinin ardından, Jenna ve Lion’ın düğününde yeniden kesişmeleriyle başlıyor.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Noah, üniversiteden mezun olmuş ve yeni bir hayata başlamıştır. Ancak Nick ile beklenmedik bir şekilde karşılaşması, geçmişte kalan duyguları yeniden canlandırır. Kıskançlık, bastırılmış hisler ve eski hatıralarla dolu bu buluşma, ikiliyi bir kez daha ve ayrılık arasında bir sınavın içine sürükler. Film, aşkı, aile sırlarını ve duygusal yüzleşmeleri bir araya getiriyor.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

CULPA NUESTRA OYUNCULARI

Filmin başrollerinde, serinin önceki yapımlarında da rol alan Nicole Wallace ve Gabriel Guevara yer alıyor. Wallace, Noah karakterine hayat verirken, Guevara Nick rolüyle yeniden kamera karşısına geçiyor.

Culpa Nuestra saat kaçta çıkacak? 16 Ekim'de çıkıyor

Yardımcı kadroda Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade ve Felipe Londoño gibi deneyimli oyuncular bulunuyor. Ayrıca La Casa de Papel dizisinden tanınan Fran Morcillo da kadroda yer alıyor. Mariam Torres ve Sergi Albert gibi isimler de yan rollerde yer alıyor.

ETİKETLER
#dizi
#aşk
#film
#film
#prime video
#diziler
#Yeni Film
#Culpa Nuestra
#Mercedes Ron
#Genç Yetişkin Edebiyatı
#Drame
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.